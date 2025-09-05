Вступительная кампания в Украине стала "недружественной к уклонистам", - МОН

Что изменилось

По словам Шарова, на нынешнюю кампанию повлияли война, массовая миграция украинцев за границу и внутри страны, а также государственная политика.

"Наконец система образования стала достаточно недружественной к уклонистам. Это означает, что стало сравнительно немного людей, которые поступают в учреждения высшего образования с этой целью", - подчеркнул он.

В частности, в 2022-2023 годах в Украине зафиксировали рекордный интерес к аспирантуре среди мужчин старше 25 лет. Для урегулирования ситуации приняли несколько решений:

с 2024 года на дневную форму аспирантуры можно поступить только на бюджет, количество мест ограничено;

для поступления ввели два обязательных экзамена - единый вступительный экзамен (иностранный язык и тест компетентностей) и испытания по методологии научных исследований.

Результаты и прогнозы

В 2025 году в Украине открыли около 6 тысяч мест для аспирантов. Экзамены смогли сдать менее 10 тысяч претендентов.

В то же время в МОН ожидают, что новые требования отсеют случайных абитуриентов и помогут мотивированным студентам в дальнейшем обучении.

По предварительным данным, в этом году в университеты на контракт и бюджет зачислили на 5% меньше первокурсников, чем в 2024-м. Среди них почти 5 тысяч абитуриентов с временно оккупированных территорий.