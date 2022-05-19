Вступление Украины в НАТО сдержит Путина и снизит риски ядерной войны, - посол

Вступление Украины в НАТО может снизить риски ядерной войны. Потому что будет сдерживать президента России Владимира Путина от нападения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла Украины в Германии Андрея Мельника для Funke .

По его словам, вопрос вступления Украины в НАТО не закрыт окончательно.

"Наоборот. Цель вступления в НАТО останется. Большинство украинцев хотят этого", - отметил он.

Он также подчеркнул, что Украина хотела бы быстро вступить в НАТО, как Швеция и Финляндия.

"Потребовалось бы только чисто политическое решение, чтобы быстро интегрировать Украину в альянс. Я считаю, что у Украины сегодня гораздо больше шансов на членство в НАТО, чем до войны. Если бы Украина была в альянсе, риск ядерной войны уменьшился бы. Тогда бы Путин знал: если Украина подвергнется нападению с применением ядерного оружия, ему пришлось бы считаться с ответным ядерным ударом. Это остановило бы его", - добавил Мельник.