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Вступление Украины в НАТО сдержит Путина и снизит риски ядерной войны, - посол

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Берлин, Четверг 19 мая 2022 10:17
Вступление Украины в НАТО сдержит Путина и снизит риски ядерной войны, - посол Фото: посол Украины в Германии Андрей Мельник (mfa gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Вступление Украины в НАТО может снизить риски ядерной войны. Потому что будет сдерживать президента России Владимира Путина от нападения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла Украины в Германии Андрея Мельника для Funke.

По его словам, вопрос вступления Украины в НАТО не закрыт окончательно.

"Наоборот. Цель вступления в НАТО останется. Большинство украинцев хотят этого", - отметил он.

Он также подчеркнул, что Украина хотела бы быстро вступить в НАТО, как Швеция и Финляндия.

"Потребовалось бы только чисто политическое решение, чтобы быстро интегрировать Украину в альянс. Я считаю, что у Украины сегодня гораздо больше шансов на членство в НАТО, чем до войны. Если бы Украина была в альянсе, риск ядерной войны уменьшился бы. Тогда бы Путин знал: если Украина подвергнется нападению с применением ядерного оружия, ему пришлось бы считаться с ответным ядерным ударом. Это остановило бы его", - добавил Мельник.

Напомним, ранее временно поверенная в делах США Кристина Квин допустила, что Украина могла бы вступить в НАТО без Плана действий по членству.

О перспективах Украины читайте в материале "Почему Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО и что это значит для Украины".

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