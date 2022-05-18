Почему Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО и что это значит для Украины

Стремления Владимира Путина "отодвинуть" НАТО от российских границ приносят обратные результаты – в обозримой перспективе в Альянс могут вступить Финляндия и Швеция. Как обе страны решили порвать с многолетним нейтралитетом, что может помешать их присоединению к Альянсу и как это повлияет на Украину – подробнее в материале РБК-Украина.

Финляндия и Швеция сегодня, 18 мая, должны официально передать в НАТО свои заявки на вступление. Руководство Альянса восприняло инициативу Хельсинки и Стокгольма максимально позитивно, обещая обеим странам очень быструю процедуру присоединения. Впрочем, все может пойти и не так гладко. Против расширения Альянса открыто выступила Турция, а согласно уставу НАТО его расширение должно быть одобрено единогласно.

Вхождение в Альянс двух скандинавских стран выглядит очевидным поражением для России, прежде всего с идеологической и имиджевой точек зрения. Что касается Украины, то напрямую на ее евроинтеграционные перспективы эта история вряд ли сильно повлияет. Все-таки обстоятельства, в которых сейчас находятся Швеция и Финляндия с одной стороны и Украина с другой, очень отличаются. Хотя дополнительные аргументы в пользу упрощенной процедуры вступления в Альянс Украина все же получит.

Украинский фактор

Швеция и Финляндия вступили в Евросоюз в 1995 году, но к НАТО не присоединились. Обе страны имеют длительные традиции военного нейтралитета.

В случае Швеции они тянутся еще с начала 19 века, с окончания Наполеоновских войн. Страна более двух веков не участвовала ни в каких войнах, в том числе в Первой и Второй мировой.

Финляндия же потерпела поражение в Зимней войне с СССР 1939-1940 годов, потеряв часть территории, но сумев отстоять суверенитет. Вскоре после окончания Второй мировой Хельсинки и Москва заключили договор, предусматривающий отказ Финляндии от вступления в антисоветские блоки. Послевоенная политика страны получила название "финляндизации", суть которой сводилась к тому, чтобы лишний раз не "провоцировать" СССР, в том числе и во внутренней политике.

После распада СССР эта политика де-факто потеряла смысл. Финляндия, как и Швеция, активно сотрудничала с НАТО, но о формальном членстве речь не шла, против этого выступало и большинство населения обеих стран.

Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон (фото: Getty Images)

Февральское вторжения России в Украину достаточно быстро все изменило, хотя еще в начале марта премьер Швеции Магдалена Андерссон выступала против вступления в НАТО, указывая, что это может "еще сильнее дестабилизировать Европу".

Но под влиянием новостей из Украины общественное мнение в Швеции и, особенно, в Финляндии начало стремительно меняться, подталкивая руководство обеих стран к вхождению в Альянс. Так, еще в январе за членство в НАТО выступали менее 30% финнов, а в мае – уже 76%. В Швеции цифры менее впечатляющие, хотя и там за НАТО уже выступает большинство населения, готовое закончить эпоху двухсотлетнего нейтралитета.

Наиболее четко причину случившегося выразил президент Финляндии Саули Ниинисте. "Когда спрашивают, как Россия отнесется к вступлению Финляндии в НАТО… Если это случится, то я бы сказал, что вы сами к этому привели. Посмотрите в зеркало", – сказал он.

От подачи заявки на членство до официального присоединения к Альянсу Финляндию и Швецию отделяют несколько формальных этапов. Самый продолжительный из них – ратификация протоколов об их присоединении всеми тридцатью нынешними членами НАТО. Во время последних расширений НАТО этот этап занимал до года.

Сейчас, с учетом беспрецедентно обострившейся ситуации на европейском континенте, процесс, конечно, может пройти скорее. К примеру, власти Канады уже заявили, что с ратификацией справятся за считанные дни.

Главная политическая помеха, которая потенциально может помешать новому расширению НАТО – позиция турецких властей. Лично президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что у него "нет позитивного мнения" на счет вступления Швеции и Финляндии в Альянс. Позже турецкий президент заявил, что не видит смысла даже в приезде в Анкару делегаций из Стокгольма и Хельсинки, поскольку они не смогут его переубедить.

Впрочем, от других представителей турецкой власти звучали и более конструктивные заявления, в том числе от пресс-секретаря турецкого лидера Ибрагима Калина. Он заявил, что дверь перед Швецией и Финляндией "не закрыта", тем самым ясно дав понять: Турция готова торговаться.

Президент Турции Реджеп Эрдоган может сорвать планы Финляндии и Швеции вступить в НАТО (фото: Getty Images)

Эксперт Украинского института будущего Илия Куса выделил несколько требований Турции в этой истории, как публично прозвучавших, так и читаемых между строк.

Первое – выдача Швецией и Финляндией ряда турецких граждан, которых считают причастными к курдским организациям, признанных Анкарой террористическими. То же самое касается и участников общественного движения гюленистов – их турецкая власть считает причастными к неудавшейся попытке госпереворота в 2016 году.

Также турецкая власть требует официального признания террористами сирийских курдов, их связей с Рабочей партией Курдистана (эта организация считается террористической не только в Турции, но и в США и Евросоюзе).

Еще один важный для Анкары момент – снятие с Турции санкций против ее военно-промышленного комплекса, из-за которых она потеряла доступ к некоторым НАТОвским технологиям.

Как полагает Куса, удовлетворить некоторые из этих требований может быть непросто. Ведь Швеция и Финляндия уделяют очень высокое внимание вопросам прав человека, а также более симпатизируют турецкой оппозиции, тогда как у Эрдогана сложился негативный образ президента-автократа.

"Полагаю, компромисс все же найдут, иначе это серьезно подорвет солидарность внутри НАТО. Почему страны НАТО так негативно отнеслись к этому маневру Эрдогана – дело не в том, что он что-то требует, это уже не в первый раз происходит. Проблема в том, что на фоне войны в Украине из-за этого страдает репутация и имидж НАТО", – сказал РБК-Украина Илия Куса.

По словам эксперта, из-за позиции Турции прием Финляндии и Швеции в НАТО может затянуться на год, и все зависит от того, насколько сильным является желание Эрдогана пойти на принцип в этой истории.

Провал "многоходовки"

Если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, позиции Альянса в Северной Европе заметно усилятся. Напротив, возможности Балтийского флота России будут сужены, так как Балтийское море почти со всех сторон будет окружено странами-членами Альянса.

А граница между Россией и НАТО в таком случае удлиняется примерно в два раза. Тогда как еще до февральского вторжения в Украину в Кремле требовали "отодвинуть" НАТО от своих границ, по факту же добившись ровно противоположного результата.

Решение Хельсинки и Стокгольма ожидаемо вызвало бурную реакцию в Москве, вплоть до шаблонных угроз ядерным оружием. Ходили слухи о возможной остановке поставок в Финляндию природного газа. Пока что РФ прекратила поставки соседям электроэнергии.

Планы президента РФ Владимира Путина отодвинуть НАТО от российских границ полностью провалились (фото: kremlin.ru)

Впрочем, каких-то реальных способов сорвать евроатлантическую интеграцию Швеции и Финляндии у России нет. Потому с начала этой недели риторика Москвы изменилась. Владимир Путин заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО "не несет непосредственной угрозы" для России, а глава МИД Сергей Лавров сказал, что это ничего не поменяет.

К военному вторжению в Финляндию и Швецию Россия действительно не готова, хотя бы потому, что все боеспособные части сейчас брошены на агрессию против Украины. Тем не менее, и в Хельсинки и в Стокгольме обеспокоились своей безопасностью во время переходного периода – от подачи заявки до официального вступления в НАТО, когда в силу вступит статья о коллективной безопасности стран-членов Альянса. И обе страны оперативно получили такие гарантии безопасности от Великобритании.

Разные истории

В Украине новости о том, что Финляндия и Швеция хотят вступить в Альянс, а там их готовы принять в свои ряды без лишних проволочек, вызвали некоторое возмущение с оттенком зависти. Ведь Украина уже давно говорит о своих евроатлантических амбициях, однако пока что не смогла добиться даже Плана действий по членству в НАТО, тогда как шведов и финнов в Альянс принимают без всяких ПДЧ. К тому же сейчас именно Украина ведет кровопролитную войну с российскими агрессорами, на практике доказывая эффективность своей армии и готовность сражаться за ценности свободы.

Но с точки зрения Альянса между финско-шведскими и украинскими амбициями по вступлению в НАТО есть большая разница. Так, и Финляндия, и Швеция давно и тесно сотрудничают с НАТО, начиная от совместных учений и до обмена разведданными, их армии давно соответствуют пресловутым "натовским стандартам". Во всех других сферах, от защиты прав человека до стабильных демократических институтов, к ним тоже нет никаких вопросов.

"То, что они вступают в НАТО, не означает, что мы тоже можем, особенно по такой ускоренной процедуре. Их давно затягивали в НАТО, особенно американцы, потому они были интегрированы в структуры Альянса, давно к этому шли, только не было политического решения с их стороны", – сказал РБК-Украина Илия Куса.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал Швеции и Финляндии помощь на переходной период до вступления в НАТО (фото: Getty Images)

В свою очередь, первый замдиректора центра "Новая Европа" Сергей Солодкий считает, что Украина сможет в будущем использовать и ссылаться на опыт интеграции Швеции и Финляндии в НАТО. "Оказалось, что ПДЧ может быть необходимым, а может не быть. В любом случае принимается политическое решение по каждой стране. Возможно, российская агрессия выступила катализатором переоценки Альянсом угроз, переоценки форматов и процедур принятия решений, в плане их упрощения и ускорения", – сказал Солодкий.

Примечательно, что о возможности "пропустить" этап ПДЧ в случае Украины на днях заявила и временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин. Тогда как ранее в Альянсе подчеркивали, что без ПДЧ Украине никак не обойтись.

По словам Сергея Солодкого, у Украины сейчас есть много аргументов в дискуссиях с НАТО: наша страна делает один из самых больших вкладов в глобальную безопасность, в спасение демократии, а ее армия показывает высокий уровень профессионализма. Общественная поддержка евроатлантической интеграции в украинском обществе также вполне убедительна.

"Когда страны НАТО объединялись, то ставилась цель, чтобы каждый делал свой вклад в защиту демократии на евроатлантическом пространстве. К Украине в этом смысле вообще не может быть вопросов. Что касается стандартов НАТО – то Украина на практике доказывает, что мы можем быть даже среди лидерских стран Альянса", – считает эксперт. Впрочем, признает Солодкий, пока не закончится нынешняя война с РФ, продвигать вопрос членства Украины в НАТО будет сложно.