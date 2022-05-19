ru ua
Чт, 19 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вступ України до НАТО стримає Путіна і знизить ризики ядерної війни, - посол

Новость на русском →
Берлін, Четвер 19 травня 2022 10:17
Вступ України до НАТО стримає Путіна і знизить ризики ядерної війни, - посол Фото: посол України в Німеччині Андрій Мельник (mfa gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Вступ України до НАТО може знизити ризики ядерної війни. Тому що буде стримувати президента Росії Володимира Путіна від нападу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла України в Німеччині Андрія Мельника для Funke.

За його словами, питання вступу України до НАТО не закрите остаточно.

"Навпаки. Мета вступу в НАТО залишиться. Більшість українців хочуть цього", - зазначив він.

Він також підкреслив, що Україна хотіла б швидко вступити в НАТО, як Швеція і Фінляндія.

"Треба було б тільки чисто політичне рішення, щоб швидко інтегрувати Україну в альянс. Я вважаю, що в України сьогодні набагато більше шансів на членство в НАТО, ніж до війни. Якби Україна була в альянсі, ризик ядерної війни зменшився б. Тоді б Путін знав: якщо Україна піддасться нападу із застосуванням ядерної зброї, йому довелося б рахуватися з відповідним ядерним ударом. Це зупинило б його", - додав Мельник.

Нагадаємо, раніше тимчасово повірена в справах США Крістіна Квін допустила, що Україна могла б вступити в НАТО без плану дій щодо членства.

Про перспективи України читайте в матеріалі "Чому Фінляндія і Швеція вирішили вступити в НАТО і що це означає для України".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін НАТО Ядерна війна
NEWS
Мобілізацію в Україні хочуть продовжити. Кого не можуть призвати на службу
Мобілізацію в Україні хочуть продовжити. Кого не можуть призвати на службу
DAILY
Битва за Харків і Донбас. Що зараз відбувається на східному фронті
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Битва за Харків і Донбас. Що зараз відбувається на східному фронті