Украина может вступить в НАТО без ПДЧ, как Швеция и Финляндия, - Квин

Украина может вступить в НАТО без выполнения Плана действий по членству (ПДЧ). Поскольку это не является обязательной процедурой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью временно поверенной в делах США Кристины Квин для "Европейской правды" .

По ее словам, Вашингтон поддерживает политику "открытых дверей" в НАТО, в том числе для Украины.

"Что касается возможности вступления Финляндии без ПДЧ, то План действий по членству никогда не являлся юридическим требованием для присоединения к НАТО, а значит, Украина также может вступить в Альянс без ПДЧ", - отметила Квин.

При этом вступление без ПДЧ не является сокращенной процедурой, но если страна-кандидат отвечает всем необходимым критериям, то План действий становится ненужным.

"Поэтому как Украина, так и любое другое государство не должно получать План действий по членству и выполнять его в случае, если вы в целом будете отвечать большей части требований", - добавила Квин.