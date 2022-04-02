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Финляндия весной определится относительно вступления в НАТО

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Хельсинки, Суббота 02 апреля 2022 17:55
Финляндия весной определится относительно вступления в НАТО Фото: Финские военные (twitter.com/Maavoimat)
Автор: Антон Федорцив

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что потенциальная заявка на вступление в Североатлантический альянс должна быть подана до лета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Глава правительства выступила на съезде социал-демократов. Там она призвала пересмотреть позицию Финляндии относительно военной нейтральности.

Марин призвала к скорейшему решению вопроса о членстве в НАТО. "Россия оказалась не тем соседом, которого мы себе представляли", – сказала премьер-министр. Она добавила, что Финляндия должна быть готова к последствиям и вступления в альянс, и отказа от него.

"Если бы президент или я высказали твердую позицию по этому вопросу, то это стало бы концом ожидаемых дебатов. Я считаю необходимым, чтобы все центральные органы власти присоединились к продолжающемуся обсуждению", – заявила Марин.

Члены Социал-демократической партии собрались на съезд, чтобы определиться с потенциальным членством в НАТО. Идея присоединения к альянсу стало резко популярной в Финляндии после военного вторжения РФ в Украину.

К слову, генсек НАТО Столтенберг пообещал Финляндии быстрый процесс вступления в альянс.

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