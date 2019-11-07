Вступил в силу закон Зеленского о судебной реформе

Закон президента Владимира Зеленского о судебной реформе, которым предусматривается сокращение судей Верховного суда и новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей Украины в четверг, 7 ноября, вступил в силу. В среду документ был опубликован в издании "Голос Украины".

Актом регулируется деятельность ВККСУ и Высшего совета правосудия, в частности вводится новый порядок формирования квалифкомисии, согласно которому назначение на должности двенадцати членов комиссии будет осуществляться Высшим советом правосудия по результатам конкурса. Состав ВККСУ будет сокращен с 16 до 12 членов. При этом сумма вознаграждения членам ВККС устанавливается на уровне должностного оклада судьи высшего специализированного суда.

В законе прописано также сокращение состава Верховного суда с 200 до 100 человек. При этом базовый оклад судей этого суда уменьшен с 75 до 55 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (таким образом вместо 144 тыс. 75 гривен установлена сумма в размере 105 тыс. 655 гривен).

Стоит также отметить, предусматривается создание нового органа - Комиссии по вопросам добросовестности и этики. Она создается при Высшем совете правосудия и состоит из трех представителей совета, а также трех международных экспертов (при этом участие международных экспертов в этой комиссии прекращается через 6 лет с момента вступления в силу этого закона).

"Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме подпункта 16 пункта 1 раздела I настоящего Закона, который вступает в силу с 1 января 2020 года. Со дня вступления в силу полномочия членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины прекращаются, а руководитель секретариата Высшей квалификационной комиссии судей назначается по результатам конкурса с учетом требований закона", - сказано в тексте документа.

Напомним, 6 ноября закон был опубликован в издании "Голос Украины". А 4 ноября проект закона подписал глава государства Владимир Зеленский. Ранее законопроект одобрил глава Верховной рады Дмитрий Разумков.

Как писало РБК-Украина ранее, 16 октября народные депутаты приняли во втором чтении судебную реформу президента. За законопроект №1008 проголосовали 236 парламентариев. Отметим, принятие документа в сессионном зале встретили криками "Ганьба".

Подчеркнем, в парламент внесли проекты постановлений, которыми предлагалось отменить принятие судебной реформы Зеленского. Однако Рада 31 октября разблокировала подписание законопроекта №1008 для главы парламента и соответственно президента.

Отметим также, Верховный суд просил отложить принятие закона президента Украины Зеленского о судебной реформе, а генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила обеспокоенность после принятия документа Радой в первом чтении.