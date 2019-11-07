Набув чинності закон Зеленського про судову реформу

Закон президента Володимира Зеленського про судову реформу, яким передбачається скорочення суддів Верховного суду і новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в четвер, 7 листопада, набув чинності. У середу документ був опублікований у виданні "Голос України".

Актом регулюється діяльність ВККСУ та Вищої ради правосуддя, зокрема вводиться новий порядок формування кваліфкомісії, згідно з яким призначення на посади дванадцяти членів комісії буде здійснюватися Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу. Склад ВККСУ буде скорочений з 16 до 12 членів. При цьому сума винагороди членам ВККС встановлюється на рівні посадового окладу судді вищого спеціалізованого суду.

У законі прописане також скорочення складу Верховного суду з 200 до 100 осіб. При цьому базовий оклад суддів цього суду зменшений з 75 до 55 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (таким чином замість 144 тис. 75 гривень встановлено суму в розмірі 105 тис. 655 гривень).

Варто також відзначити, передбачається створення нового органу - Комісії з питань сумлінності та етики. Вона створюється при Вищій раді правосуддя і складається з трьох представників ради, а також трьох міжнародних експертів (при цьому участь міжнародних експертів в цій комісії припиняється через 6 років з моменту вступу в силу цього закону).

"Закон набирає чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування, крім підпункту 16 пункту 1 розділу I цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2020 року. З дня набрання чинності повноваження членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України припиняються, а керівник секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів призначається за результатами конкурсу з урахуванням вимог закону ", - сказано в тексті документа.

Нагадаємо, 6 листопада закон був опублікований у виданні "Голос України". А 4 листопада проект закону підписав глава держави Володимир Зеленський. Раніше законопроект схвалив глава Верховної ради Дмитро Разумков.

Як писало РБК-Україна раніше, 16 жовтня народні депутати прийняли в другому читанні судову реформу президента. За законопроект №1008 проголосували 236 парламентаріїв. Відзначимо, прийняття документа в сесійній залі зустріли криками "Ганьба".

Підкреслимо, в парламент внесли проекти постанов, якими пропонувалося скасувати прийняття судової реформи Зеленського. Однак Рада 31 жовтня розблокувала підписання законопроекту №1008 для глави парламенту і відповідно президента.

Відзначимо також, Верховний суд просив відкласти прийняття закону президента України Зеленського про судову реформу, а генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчіновіч-Бурич висловила стурбованість після ухвалення документа Радою в першому читанні.