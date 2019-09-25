Вступил в силу закон о штрафах за разрушение дорог

Законопроект №1047, предусматривающий штрафы за разрушение дорог перегруженным транспортом, вступил в силу в среду, 25 сентября. Закон вчера был опубликован в издании "Голос Украины".

Так, документ вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Законом устанавливается, что:

за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5% до 10% при перевозке груза без соответствующего разрешения налагается штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан;

превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 10% до 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения - штраф в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан;

превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм более 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения - штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, во вторник закон опубликовали в издании "Голос Украины".

Так, в понедельник проект закона подписал глава государства Владимир Зеленский, а 17 сентября данный закон передали на подпись Зеленскому. До этого проект закона одобрил спикер ВР Дмитрий Разумков.

Так, 11 сентября Верховная рада Украины приняла законопроект №1047 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отдельных вопросах осуществления габаритно-весового контроля", определенный президентом Владимиром Зеленским как неотложный. Изначально нардепы одобрили документ за основу 323-мя голосами. Однако потом его приняли в целом, это поддержал 331 парламентарий.