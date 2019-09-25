Набув чинності закон про штрафи за руйнування доріг

Законопроект №1047, який передбачає штрафи за руйнування доріг перевантаженим транспортом, вступив в силу в середу, 25 вересня. Закон вчора був опублікований у виданні "Голос України".

Так, документ набирає чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

Законом встановлюється, що:

за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм від 5% до 10% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу накладається штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм від 10% до 20% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу - штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм більш 20% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу - штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, у вівторок закон опублікували у виданні "Голос України".

Так, у понеділок проект закону підписав глава держави Володимир Зеленський, а 17 вересня цей закон передали на підпис Зеленському. До цього проект закону схвалив спікер ВР Дмитро Разумков.

Так, 11 вересня Верховна рада України прийняла законопроект №1047 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю", визначений президентом Володимиром Зеленським як невідкладний. Спочатку нардепи схвалили документ за основу 323-ма голосами. Однак потім його підтримали в цілому, за це проголосував 331 парламентарій.