Вступил в силу закон о разрешении ФЛП два месяца не платить ЕСВ

Иллюстративное фото (president.gov.ua)

Закон был принят в рамках карантина из-за пандемии коронавируса

Закон "О поддержке налогоплательщиков на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни" в среду, 18 марта, вступил в силу. Проект был обнародован в издании "Голос Украины" 17 марта.

Он вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Так, документом предусмотрено, что физические лица-предприниматели могут не платить единый социальный взнос в марте-апреле 2020 года.

Согласно закону, временно освобождаются от начисления и уплаты единого взноса физические лица - предприниматели, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, члены фермерского хозяйства в части сумм, подлежащих уплате этими лицами за периоды с 1 по 31 марта и с 1 апреля по 30 апреля 2020 года за себя.

В то же время, такие лица могут принять решение об уплате единого взноса за периоды с 1 по 31 марта и с 1 апреля по 30 апреля 2020 года.

Временно штрафные санкции не применяются за следующие нарушения, совершенные в отношении периодов с 1 по 31 марта и с 1 апреля по 30 апреля 2020:

несвоевременная уплата (несвоевременное перечисление) единого взноса;

неполная уплата или несвоевременная уплата суммы единого взноса одновременно с выдачей сумм выплат, на которые начисляется единый взнос (авансовых платежей);

несвоевременное представление отчетности в налоговые органы.

В течение периодов с 1 по 31 марта и с 1 апреля по 30 апреля 2020 плательщикам единого взноса не начисляется пеня, а начисленная пеня за эти периоды подлежит списанию.

Напомним, парламент 17 марта утром одобрил закон о поддержке налогоплательщиков на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни. За документ проголосовали 359 парламентариев.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада поддержала во втором чтении законопроект №2539 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создание условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета".