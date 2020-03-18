Набув чинності закон про дозвіл ФОП два місяці не платити ЄСВ

Ілюстративне фото (president.gov.ua)

Закон був прийнятий у рамках карантину через пандемію коронавируса

Закон "Про підтримку платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби" в середу, 18 березня, набув чинності. Проект був оприлюднений у виданні "Голос України" 17 березня.

Він набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування.

Так, документом передбачено, що фізичні особи-підприємці можуть не сплачувати єдиний соціальний внесок у березні-квітні 2020 року.

Відповідно до закону, тимчасово звільняються від нарахування та сплати єдиного внеску фізичні особи - підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства в частині сум, що підлягають сплаті цими особами за періоди з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 року за себе.

Водночас, такі особи можуть прийняти рішення про сплату єдиного внеску за періоди з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 року.

Тимчасово штрафні санкції не застосовуються за такі порушення, вчинені щодо періодів з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020:

несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску;

неповна сплата або несвоєчасна сплата суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів);

несвоєчасне подання звітності в податкові органи.

Протягом періодів з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 року платникам єдиного внеску не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню.

Нагадаємо, парламент 17 березня вранці схвалив закон про підтримку платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби. За документ проголосували 359 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада підтримала в другому читанні законопроект №2539 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів і інших товарів, які закуповуються за кошти державного бюджету, і створення умов для закупівель у сфері охорони здоров'я за кошти державного бюджету".