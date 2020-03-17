ВР изменила Налоговый кодекс для повышения доступности лекарств

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроект №2539 принят во втором чтении

Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №2539 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создание условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 295 нардепов.

Проектом предусмотрено нераспространение ряда разниц, возникающих при осуществлении финансовых операций, на операции Закупочной организации по бесплатной поставке (распределению) медтоваров, приобретенных организацией за средства госбюджета или средства грантов (субгрантов) Глобального фонда.

Также планируется освободить от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины и поставке на таможенной территории Украины медтоваров, которые будут закупаться Закупочной организацией.

Кроме того, в законе прописано нераспространение положений налогового законодательства о необходимости начисления компенсирующих налоговых обязательств и пропорциональное отнесение сумм НДС к налоговому кредиту на операции, освобожденные от налогообложения НДС согласно этому документу.

Также предусматривается приведение норм Налогового кодекса в соответствие с ЗУ "О публичных закупках", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению своевременного доступа пациентов к необходимым лекарственных средств и медицинских изделий путем осуществления государственных закупок с привлечением специализированных организаций, осуществляющих закупки" и другое.

Напомним, Рада поддержала этот закон в середине января.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №2538 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения".

Добавим также, нардепы одобрили закон о противодействии коронавирусу.