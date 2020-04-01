Вступил в силу закон об обеспечении лечения коронавируса

В среду, 1 апреля, закон об обеспечении лечения коронавируса вступил в силу. Он был опубликован в издании "Голос Украины".

Документ вступает в силу со дня опубликования и будет действовать в течение трех месяцев.

Законом разрешено применение незарегистрированных в Украине лекарственных средств, которые рекомендованы официальным органом США, стран - членов Европейского союза, Великобритании, Швейцарии, Австралии, Израиля, Канады, Китая, Японии для лечения коронавирусной болезни в соответствующей стране, а также зарегистрированных лекарств по показаниям, не определенным инструкцией для медицинского применения, при условии наличия доказанной эффективности в отношении лечения коронавирусной болезни и/или, если эти лекарства рекомендованы официальным органом одной из указанных выше стран для лечения COVID-19 в соответствующей стране.

Он также предусматривает:

возможность использования для лечения человека, у которого лабораторно подтвердили коронавирус, незарегистрированных лекарственных средств ;

; утверждение протоколов клинических исследований лекарственных средств, для лечения коронавирусной болезни COVID-19 и существенных поправок к последним в срок до 5 календарных дней;

лекарственных средств, для лечения коронавирусной болезни COVID-19 и существенных поправок к последним в срок до 5 календарных дней; принятие решений о госрегистрации или об отказе в ней таких лекарственных средств в срок, не превышающий 2 рабочих дня с даты поступления в Минздрав выводов о качестве, безопасности и эффективности лекарственных средств;

проведение экспертизы материалов клинических испытаний лекарств для лечения COVID-19 и существенных поправок к ним, в срок до 5 календарных дней

осуществление Минздравом неотложного и постоянного обновления протоколов оказания медицинской помощи для лечения коронавируса, лекарств и мониторинга безопасности и эффективности лекарственных средств, для лечения коронавирусной болезни.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал проект закона об обеспечении лечения коронавируса.

Как писало РБК-Украина, ВР одобрила этот закон за основу и в целом в ходе внеочередного заседания парламента 30 марта. За документ проголосовали 312 парламентариев.