Рада приняла закон об обеспечении лечения коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За документ проголосовали 312 парламентариев.

Верховная рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №3268 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении лечения коронавирусной болезни (COVID-19)", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 312 парламентариев.

Законом разрешено применение незарегистрированных в Украине лекарственных средств, которые рекомендованы официальным органом США, стран - членов Европейского Союза, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Австралии, Израиля, Канады, Китайской народной республики, Японии для лечения коронавірусної болезни (COVID-19) в соответствующей стране, а также зарегистрированных лекарственных средств по показаниям, не определенные инструкцией для медицинского применения, при условии наличия доказанной эффективности в отношении лечения коронавірусної болезни и/или, если эти лекарства рекомендованы официальным органом одной из указанных выше стран для лечения COVID-19 в соответствующей стране

Ранее комитет Верховной рады по вопросам здоровья'я нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал парламенту принять законопроект об обеспечении лечения коронавируса.

Отметим, этим проектом, в частности, предлагается разрешить применении зарегистрированных лекарственных средств по показаниям, не указанных в инструкции для медицинского применения, при наличии доказанной эффективности лечения коронавируса.

Добавим, глава Минздрава Илья Емец в своем видеообращении заявил, что количество смертей от коронавируса в Украине может быть катастрофическим из-за неготовности медицинской системы. Он подчеркнул, что украинская медицинская система не готова к лечение коронавируса, однако сейчас его распространение еще можно локализовать.