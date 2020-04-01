Зеленский подписал закон об обеспечении лечения коронавируса

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Закон был принят Радой на внеочередном заседании

Президент Украины Владимир Зеленский подписал проект закона об обеспечении лечения коронавируса. Об этом говорится на сайте Верховной рады.

На сайте парламента написано, что закон "возвращен с подписью президента".

Законом 3268 разрешено применение незарегистрированных в Украине лекарственных средств, которые рекомендованы официальным органом США, стран - членов Европейского Союза, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Австралии, Израиля, Канады, Китайской народной республики, Японии для лечения коронавірусної болезни (COVID-19) в соответствующей стране, а также зарегистрированных лекарственных средств по показаниям, не определенные инструкцией для медицинского применения, при условии наличия доказанной эффективности в отношении лечения коронавірусної болезни и/или, если эти лекарства рекомендованы официальным органом одной из указанных выше стран для лечения COVID-19 в соответствующей стране.

Закон предусматривает:

возможность использования для лечения человека, у которого лабораторно подтвердили коронавирус, незарегистрированных лекарственных средств ;

; утверждение протоколов клинических исследований лекарственных средств, для лечения коронавирусной болезни COVID-19 и существенных поправок к последним в срок до 5 календарных дней;

лекарственных средств, для лечения коронавирусной болезни COVID-19 и существенных поправок к последним в срок до 5 календарных дней; принятие решений о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации таких лекарственных средств в срок, не превышающий 2 рабочих дня с даты поступления в Минздрав выводов относительно качества, безопасности и эффективности лекарственных средств;

проведения экспертизы материалов клинических испытаний лекарственных средств для лечения COVID-19 и существенных поправок к ним, в срок до 5 календарных дней

осуществление Минздравом неотложного и постоянного обновления протоколов оказания медицинской помощи для лечения коронавируса, лекарственных средств и мониторинга безопасности и эффективности лекарственных средств, для лечения коронавирусной болезни.

Отметим, Рада приняла этом закон, а до этого комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал парламенту принять законопроект об обеспечении лечения коронавируса.