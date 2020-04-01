Набрав чинності закон про забезпечення лікування коронавірусу

Документ буде діяти протягом трьох місяців з дня опублікування
У середу, 1 квітня, закон про забезпечення лікування коронавірусу набрав чинності. Він був опублікований у виданні "Голос України".
Документ набирає чинності з дня опублікування і буде діяти протягом трьох місяців.
Законом дозволено застосування незареєстрованих в Україні лікарських засобів, які рекомендовані офіційним органом США, країн - членів Європейського союзу, Великобританії, Швейцарії, Австралії, Ізраїлю, Канади, Китаю, Японії для лікування коронавірусної хвороби у відповідній країні, а також зареєстрованих ліків за показаннями, які не визначені інструкцією для медичного застосування, за умови наявності доведеної ефективності щодо лікування коронавірусної хвороби і/або, якщо ці ліки рекомендовані офіційним органом однієї із зазначених вище країн для лікування COVID-19 у відповідній країні.
Він також передбачає:
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