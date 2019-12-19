Рада ввела уголовную ответственность за "кнопкодавство"

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

"Кнопкодавство" предлагают наказывать штрафом от 51 тыс. до 85 тысяч гривен

Верховная рада Украины предусмотрела уголовную ответственность за "кнопкодавство". Соответствующий законопроект №2148 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении личного голосования народными депутатами Украины" нардепы приняли во втором чтении, передает корреспондент РБК-Украина.

За закон проголосовал 261 нардеп.

Суть закона

В частности, документом устанавливается уголовная ответственность за совершение народным депутатом любым способом голосования на заседании Рады вместо другого депутата ВР (неличное голосование).

Такое деяние будет наказываться штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 тыс. до 85 тысяч гривен).

В соответствии со статьей 216 Уголовно-процессуального кодекса Украины, досудебное расследование таких уголовных правонарушений будут осуществлять следователи органов Государственного бюро расследований.

Детали закона

Законом определяется, что голосование осуществляется нардепом лично с помощью электронной системы путем голосования "за", "против" или "воздержался" в зале заседаний Верховной рады или в определенном для тайного голосования месте возле зала для пленарных заседаний.

Так, Аппарат ВР обеспечивает видеофиксацию голосования депутатами во время пленарных заседаний. В случае обнаружения на заседании факта нарушения требований по поводу личного голосования путем голосования вместо другого нардепа рассмотрение вопроса повестки дня по его требованию останавливается.

Указано, что председательствующий на пленарном заседании устанавливает наличие соответствующего парламентария в зале заседаний ВР, а в случае его отсутствия сообщает Раде о выявленном факте нарушения требований по поводу личного голосования и поручает Счетной комиссии изъять карточку такого депутата и передать ее председательствующему на пленарном заседании.

При этом после проведения повторного голосования председательствующий дает поручение Аппарату парламента безотлагательно подготовить сообщение о выявленном нарушении нардепом требований по поводу личного голосования. Такое сообщение вместе с протоколом, стенограммой соответствующего пленарного заседания, а также его видеозаписью после его подготовки предоставляется главе Рады для направления в Государственное бюро расследований.

"В случае выявления на пленарном заседании журналистом, аккредитованным при Верховной раде, факта нарушения требований по поводу личного голосования путем голосования вместо другого народного депутата, такой журналист имеет право подать заявление в Аппарат Верховной рады о выявленном факте вместе с соответствующими материалами фотосъемки или видеозаписи", - говорится в тексте закона.

Напомним, Верховная рада приняла соответствующий проект закона за основу в конце октября.

Как писало РБК-Украина, данный закон внесли в парламент в конце сентября. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной раде предусмотреть уголовную ответственность за "кнопкодавство".

Добавим также, Рада отклонила закон о тюрьме за "кнопкодавство".