Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Нарушение закона будет караться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за "кнопкодавство". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Речь идет о законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях Верховной рады Украины" № 404.

В частности, закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование нардепом на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата ("кнопкодавство"). Такое деяние будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, 19 декабря Верховная рада Украины предусмотрела уголовную ответственность за "кнопкодавство". Соответствующий законопроект №2148 "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины" нардепы приняли во втором чтении.

Как писало РБК-Украина, этот закон внесли в парламент в конце сентября. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной раде предусмотреть уголовную ответственность за "кнопкодавство".