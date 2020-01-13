ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за "кнопкодавство"

Новости » Политика     13.01.2020 - 15:49
Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за "кнопкодавство"
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Нарушение закона будет караться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за "кнопкодавство". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Речь идет о законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях Верховной рады Украины" № 404.

В частности, закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование нардепом на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата ("кнопкодавство"). Такое деяние будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, 19 декабря Верховная рада Украины предусмотрела уголовную ответственность за "кнопкодавство". Соответствующий законопроект №2148 "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины" нардепы приняли во втором чтении.

Как писало РБК-Украина, этот закон внесли в парламент в конце сентября. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной раде предусмотреть уголовную ответственность за "кнопкодавство".

Зеленский подписал закон о соцзащите ветеранов АТО с инвалидностью Зеленский обратился к украинцам по поводу атаки на самолет МАУ в Иране
Новости Украины Владимир Зеленскийкнопкодавствоуголовная ответственностьЗакон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь