Вступил в силу закон о лишении нардепов выплат из-за прогулов

Законопроект №1035-2 о лишении нардепов выплат из-за прогулов вступил в силу в среду, 30 октября. Ранее документ был опубликован в издании "Голос Украины".

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. При этом он вводится в действие с 1 числа месяца, следующего за месяцем его опубликования.

Согласно закону, в случае, если нардеп в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии ВР Украины без уважительных причин не принимает непосредственное участие в более чем одной трети пленарных заседаний Рады или более чем половине заседаний комитета, в состав которого он входит, таком депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Напомним, 18 октября законопроект одобрил спикер ВР Дмитрий Разумков, а глава государства Владимир Зеленский подписал документ 25 октября. Парламент принял данный закон во втором чтении 16 октября. А за основу Рада одобрила его 12 сентября.

При этом первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко ранее пояснил, что за пропуски заседаний ВР без уважительной причины депутатов будут лишать средств на депутатские полномочия, а зарплату оставят. По его словам, средства на депутатские полномочия - достаточно немалые и даже больше заработной платы.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет рекомендовал Верховной раде принять за основу и в целом законопроект №1035-2.