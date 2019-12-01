Вступил в силу закон о Единой е-системе в сфере строительства

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по поводу усовершенствования порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и создания Единой государственной электронной системы в сфере строительства". Документ был опубликован в издании "Голос Украины" 16 ноября.

Согласно закону, документ вступает в силу с 1 декабря 2019 года. Однако ряд его норм вступят в силу позже.

Так, законом предусмотрено создание Единой государственной электронной системы в сфере строительства в составе градостроительного кадастра, представление документов в электронной форме для получения всех административных и других услуг в сфере строительства, а также получение таких услуг в электронной форме 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Также в нем прописано сокращение перечня документов, представляемых для получения административных услуг в сфере строительства, и введение электронного взаимодействия между государственными электронными информационными ресурсами, субъектами предоставления админуслуг в сфере строительства для получения административных услуг по принципу "единого окна".

Документом предусмотрена оплата админуслуг в сфере строительства, штрафов за правонарушения в сфере градостроительной деятельности с помощью электронной системы.

Напомним, проект закона передали на подпись главе государства Владимиру Зеленскому 29 октября. Согласно данным парламента, президент одобрил закон 14 ноября.

Так, 17 октября Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №1081, за него проголосовали 319 нардепов. А 11 сентября ВР приняла его за основу в первом чтении.

Как писало РБК-Украина, закон "О внесении изменений в закон Украины о строительных нормах", которым совершенствуется нормирование в строительстве, 19 октября вступил в силу.