Закон об обнародовании строительных норм вступил в силу

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Закон должен поспособствовать либерализации строительной отрасли

Закон "О внесении изменений в закон Украины о строительных нормах", которым совершенствуется нормирование в строительстве, в субботу, 19 октября, вступил в силу. Документ 18 октября был опубликован в издании "Голос Украины".

Он вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Так, документ разработан с целью создания условий для улучшения инвестиционного климата и оживление деловой активности в строительстве.

Также расширяется круг базовых организаций в сфере строительства, которые выполняют функции по осуществлению работ по нормированию в строительстве, а также усовершенствуется процедура обнародования строительных норм.

Закон предусматривает три метода нормирования в строительстве - параметрический, распорядительный и целевой.

В частности, распорядительный метод нормирования не предоставляет альтернативы и заключается в поэлементном описании строительного объекта, согласно которому предлагаются решения, конструкции, материалы, рабочие характеристики и тому подобное. На этом методе основаны советские Государственные строительные нормы (ГСН).

Параметрический метод - способ установления требований, который предусматривает определение целей и/или параметров безопасности, функциональности и качества объекта нормирования в строительстве. Параметрический метод получил распространение в экономически развитых государствах (страны ЕС, США, Канада, Япония и др).

Целевой метод является переходным и включает элементы распорядительного и параметрического методов.

Отмечается, что выбор метода нормирования будет осуществляться с учетом особенности объекта.

"Реализация норм данного закона будет способствовать упрощению процесса разработки, утверждения и применения строительных норм, либерализации строительной отрасли, а также улучшению ценовой конъюнктуры на рынке недвижимости", - подчеркивают в Офисе президента.

Напомним, 17 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины о строительных нормах", а глава Верховной рады Дмитрий Разумков одобрил проект закона 9 октября.

Как писало РБК-Украина ранее, данный закон Рада приняла за основу в первом чтении 11 сентября. А во втором чтении парламентарии его поддержали 3 октября.