Набув чинності закон про Єдину е-систему у сфері будівництва

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг в сфері будівництва і створення Єдиної державної електронної системи в сфері будівництва". Документ був опублікований у виданні "Голос України" 16 листопада.

Відповідно до закону, документ набуває чинності з 1 грудня 2019 року. Однак ряд його норм набудуть чинності пізніше.

Так, законом передбачене створення Єдиної державної електронної системи в сфері будівництва в складі містобудівного кадастру, подання документів в електронній формі для отримання усіх адміністративних та інших послуг у сфері будівництва, а також отримання таких послуг в електронній формі 24 години на добу 7 днів на тиждень.

Також у ньому прописане скорочення переліку документів, що подаються для отримання адміністративних послуг у сфері будівництва, і введення електронної взаємодії між державними електронними інформаційними ресурсами, суб'єктами надання адмінпослуг у сфері будівництва для отримання адміністративних послуг за принципом "єдиного вікна".

Документом передбачена оплата адмінпослуг у сфері будівництва, штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності за допомогою електронної системи.

Нагадаємо, проект закону передали на підпис главі держави Володимиру Зеленському 29 жовтня. Згідно з даними парламенту, президент схвалив закон 14 листопада.

Так, 17 жовтня Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №1081, за нього проголосували 319 нардепів. А 11 вересня ВР прийняла його за основу в першому читанні.

Як писало РБК-Україна, закон "Про внесення змін до закону України про будівельні норми", яким вдосконалюється нормування у будівництві, 19 жовтня набув чинності.