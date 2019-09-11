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Рада планирует создать Единую электронную систему в сфере строительства

Новости » Политика    11.09.2019 - 14:01
Рада планирует создать Единую электронную систему в сфере строительства
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроект был определен президентом Зеленским как неотложный

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №1081 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по поводу усовершенствования порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и создания Единой государственной электронной системы в сфере строительства". За документ проголосовали 306 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Также депутаты одобрили сокращенную процедуру подготовки закона ко второму чтению.

Законопроектом предлагается создание Единой государственной электронной системы в сфере строительства в составе градостроительного кадастра, представление документов в электронной форме для получения всех административных и других услуг в сфере строительства, а также получение таких услуг в электронной форме 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Проектом планируется сократить перечень документов, представляемых для получения административных услуг в сфере строительства; ввести электронное взаимодействие между государственными электронными информационными ресурсами, субъектами предоставления админуслуг в сфере строительства для получения административных услуг по принципу "единого окна".

Кроме того, законопроектом предлагается:

  • введение получения результатов предоставления административных услуг в электронной форме, получение бумажного экземпляра только по желанию;
  • оплата админуслуг в сфере строительства, штрафов за правонарушения в сфере градостроительной деятельности с помощью электронной системы;
  • введение идентификатора объекта строительства и завершенного строительством объекта, который будет неизменными в течение жизненного цикла объекта;
  • включение в электронную систему контрольных экземпляров строительных норм, обязательных для выполнения национальных стандартов, других нормативных документов технического характера, которые являются обязательными для выполнения в соответствии с законом;
  • введение открытого доступа к информации, содержащейся в электронной системе (кроме персональных данных), через портал электронной системы;
  • введение единого порядка присвоения и изменения адресов объектам недвижимого имущества.

Напомним, Рада поддержала за основу законопроект №1052 "О внесении изменений в закон "О строительных нормах" по совершенствованию нормирования в строительстве", документ определен президентом Владимиром Зеленским как неотложный.

Как писало РБК-Украина ранее, в апреле 2018 года Кабинет министров Украины планировал ввести ужесточение санкций за нарушение норм на строительстве любых помещений.

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