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Рада создала Единую электронную систему в сфере строительства

Новости » Политика    17.10.2019 - 11:45
Рада создала Единую электронную систему в сфере строительства
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроект был определен президентом Зеленским как неотложный

Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №1081 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по поводу усовершенствования порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и создания Единой государственной электронной системы в сфере строительства". За документ проголосовали 319 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, предусмотрено создание Единой государственной электронной системы в сфере строительства в составе градостроительного кадастра, представление документов в электронной форме для получения всех административных и других услуг в сфере строительства, а также получение таких услуг в электронной форме 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Также в законе прописано сокращение перечня документов, представляемых для получения административных услуг в сфере строительства, и введение электронного взаимодействия между государственными электронными информационными ресурсами, субъектами предоставления админуслуг в сфере строительства для получения административных услуг по принципу "единого окна".

Документом предусмотрена оплата админуслуг в сфере строительства, штрафов за правонарушения в сфере градостроительной деятельности с помощью электронной системы.

Согласно закону, вводится открытый доступ к информации, содержащейся в электронной системе (кроме персональных данных), через портал электронной системы, и единый порядок присвоения и изменения адресов объектам недвижимого имущества.

Напомним, 11 сентября Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №1081.

Как писало РБК-Украина, на подпись главе государства Владимиру Зеленскому передали законопроект №1052 "О внесении изменений в закон "О строительных нормах" по совершенствованию нормирования в строительстве". Данный закон Рада приняла за основу в первом чтении 11 сентября. А во втором чтении парламентарии его поддержали 3 октября.

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