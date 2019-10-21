Вступил в силу закон о борьбе со срывами публичных закупок

Иллюстративное фото (president.gov.ua)

Документ будет введен в действие спустя полгода

Законопроект №1076 о внесении изменений в закон "О публичных закупках" (Prozorro) 20 октября вступил в силу. Документ ранее был опубликован в "Голосе Украины".

Отметим, он вступит в действие спустя полгода.

Закон снижает порог закупок до 50 тыс. гривен, вводит обязательную отчетность в системе ProZorro за все закупки от 0 гривен, устанавливает персональную ответственность должностных лиц (в частности, руководителей органов) за нарушение законодательства в сфере публичных закупок и предусматривает механизм автоматического отклонения предложений по "аномально низким ценам".

Документ также предоставляет заказчику право отклонять тендерное предложение участника, который не выполнил своих обязательств перед ним по ранее заключенному договору о закупке, и расширяет перечень квалификационных критериев, требуемых заказчиком от участника размещения заказа.

Отметим, сейчас заказчики сталкиваются с проблемой срыва ("троллинга") процедур закупок недобросовестными участниками, которые, пользуясь правом обжалования процедуры закупки в Антимонопольный комитет, искусственно затягивают проведение такой процедуры закупки и давят на заказчиков.

Закон предусматривает новые подходы к обжалованию процедур закупок, которые приведут к уменьшению возможности злоупотреблений недобросовестными жалобщиками механизмом обжалования для искусственного затягивания процедур закупок.

Напомним, 16 октября законопроект подписал глава государства Владимир Зеленский.

Как писало РБК-Украина ранее, парламентарии поддержали этот закон за основу в первом чтении 10 сентября. А во втором чтении нардепы приняли закон 19 сентября.

Так, первого октября документ подписал спикер Верховной рады Дмитрий Разумков и передал на подпись президенту.