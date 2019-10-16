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Зеленский подписал закон о борьбе со срывами публичных закупок

Новости » Экономика    16.10.2019 - 15:54
Зеленский подписал закон о борьбе со срывами публичных закупок
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Законом предусматривается несколько изменений

В среду, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №1076 о внесении изменений в закон "О публичных закупках" (Prozorro). Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады Украины.

Закон снижает порог закупок до 50 тыс. гривен, вводит обязательную отчетность в системе ProZorro за все закупки от 0 гривен, устанавливает персональную ответственность должностных лиц (в частности, руководителей органов) за нарушение законодательства в сфере публичных закупок и предусматривает механизм автоматического отклонения предложений по "аномально низким ценам".

Согласно пояснительной записке, документ также предоставляет заказчику право отклонять тендерное предложение участника, который не выполнил своих обязательств перед ним по ранее заключенному договору о закупке, и расширяет перечень квалификационных критериев, требуемых заказчиком от участника размещения заказа.

Кроме этого, сейчас заказчики сталкиваются с проблемой срыва ("троллинга") процедур закупок недобросовестными участниками, которые, пользуясь правом обжалования процедуры закупки в Антимонопольный комитет, искусственно затягивают проведение такой процедуры закупки и давят на заказчиков.

Документ предусматривает новые подходы к обжалованию процедур закупок, которые приведут к уменьшению возможности злоупотреблений недобросовестными жалобщиками механизмом обжалования для искусственного затягивания процедур закупок.

Зеленский подписал закон о борьбе со срывами публичных закупок

Напомним, парламентарии поддержали этот закон за основу в первом чтении 10 сентября. А во втором чтении парламентарии приняли закон 19 сентября, а первого октября он был передан на подпись президенту.

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