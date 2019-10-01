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На подпись Зеленскому передали закон для борьбы со срывами публичных закупок

Новости » Политика    01.10.2019 - 11:20
На подпись Зеленскому передали закон для борьбы со срывами публичных закупок
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Проект ранее подписал глава парламента Дмитрий Разумков

На подпись президенту Владимиру Зеленскому передали законопроект №1076 "О внесении изменений в закон "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины о совершенствовании публичных закупок". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - 1 октября передан на подпись президенту. Законопроект ранее уже подписал спикер парламента Дмитрий Разумков.

На подпись Зеленскому передали закон для борьбы со срывами публичных закупок

Согласно пояснительной записке к закону, сейчас заказчики сталкиваются с проблемой срыва ("троллинга") процедур закупок недобросовестными участниками, которые, пользуясь правом обжалования процедуры закупки в Антимонопольный комитет, искусственно затягивают проведение такой процедуры закупки и оказывают давление на заказчиков.

В документе предусмотрены новые подходы к обжалованию процедур закупок, которые приведут к уменьшению возможности злоупотреблений недобросовестными жалобщиками механизмом обжалования для искусственного затягивания процедур закупок.

Напомним, Рада поддержала данный закон за основу в первом чтении 10 сентября. А во втором чтении парламентарии приняли закон 19 сентября.

Как писало РБК-Украина ранее, в августе Министерство экономического развития и торговли сообщило, что система государственных закупок Prozorro позволила государству сэкономить на закупках около 86 миллиардов гривен. Система функционирует в Украине три года.

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Новости Украины закупкиДмитрий Разумков
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