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Набув чинності закон про боротьбу зі зривами публічних закупівель

Новини » Політика    21.10.2019 - 11:09
Набув чинності закон про боротьбу зі зривами публічних закупівель
Ілюстративне фото (president.gov.ua)

Документ буде введений у дію через півроку

Законопроект №1076 про внесення змін до закону "Про державні закупівлі" (Prozorro) 20 жовтня набув чинності. Документ раніше був опублікований у "Голосі України".

Відзначимо, він вступить у дію через півроку.

Закон знижує поріг закупівель до 50 тис. гривень, вводить обов'язкову звітність у системі ProZorro за всі закупівлі від 0 гривень, встановлює персональну відповідальність посадових осіб (зокрема, керівників органів) за порушення законодавства в сфері державних закупівель та передбачає механізм автоматичного відхилення пропозицій за "аномально низькими цінами".

Документ також надає замовнику право відхиляти тендерну пропозицію учасника, який не виконав своїх зобов'язань перед ним за раніше укладеним договором про закупівлю, та розширює перелік кваліфікаційних критеріїв, необхідних замовником від конкурсних торгів.

Відзначимо, зараз замовники стикаються з проблемою зриву ("троллінгу") процедур закупівель недобросовісними учасниками, які, користуючись правом оскарження процедури закупівлі в Антимонопольний комітет, штучно затягують проведення такої процедури закупівлі та тиснуть на замовників.

Закон передбачає нові підходи до оскарження процедур закупівель, які призведуть до зменшення можливості зловживань недобросовісними скаржниками механізмом оскарження для штучного затягування процедур закупівель.

Нагадаємо, 16 жовтня законопроект підписав глава держави Володимир Зеленський.

Як писало РБК-Україна раніше, парламентарії підтримали цей закон за основу в першому читанні 10 вересня. А в другому читанні нардепи прийняли закон 19 вересня.

Так, першого жовтня документ підписав спікер Верховної ради Дмитро Разумков і передав на підпис президенту.

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