Вступ України до НАТО - в інтересах Польщі, але варто дочекатися кінця війни, - Дуда

Він зазначив, що якнайшвидший вступ України до НАТО - в інтересах Польщі. Дуда додав, що наша держава має сильну армію з великим досвідом.

При цьому президент Польщі зазначив, що рішення про вступ України до НАТО на саміті не буде. За його словами, формально Альянс не запрошуватиме Україну. Він додав, що для цього треба дочекатися кінця війни.

Хоча Дуда й бажає якнайшвидшого вступу України до НАТО, він розуміє побоювання Німеччини щодо війни НАТО з Росією.

"Потрібно розуміти: якби Україну прийняли до НАТО сьогодні, під час війни, вона насамперед зажадала б застосувати п'яту статтю (статуту НАТО про військову допомогу у разі нападу - ред.). Це не лише занепокоєння Німеччини. Це побоювання, яке існує у багатьох країнах", - сказав він.

Вступ України до НАТО

Україна розуміє, що зможе стати повноправним членом Альянсу лише після закінчення війни з Росією. Проте вона хоче отримати запрошення до вступу вже на саміті НАТО 11-12 липня.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський жорстко звернувся до країн-членів НАТО через їхню позицію щодо України. Адже Київ отримав сигнал про те, що партнери в кулуарах обговорюють формулювання на саміті без України.

Окрім того, Україна хоче отримати чіткі гарантії безпеки від Заходу на період, доки вона не стане повноправним членом Альянсу.

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