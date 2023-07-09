ua ru
Нд, 09 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Німеччина хоче відтермінувати вступ України до НАТО, адже боїться війни з РФ, - Telegraph

Новость на русском →
Неділя 09 липня 2023 09:58
Німеччина хоче відтермінувати вступ України до НАТО, адже боїться війни з РФ, - Telegraph Фото: Німеччина хоче відтермінувати вступ України до НАТО, адже боїться війни з РФ (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На саміті НАТО у Вільнюсі Німеччина збирається наполягати на відстрочці вступу України до Альянсу через побоювання, що цей крок може призвести до війни НАТО з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegraph.

Джерело видання в Альянсі повідомило, що Берлін використає щорічний саміт НАТО у Вільнюсі, щоб закликати інших членів зосередитися на гарантіях безпеки, а не на пропозиціях щодо членства, щоб допомогти Україні захистити себе за відсутності вступу.

"Берлін стримано ставиться до перспективи негайного членства. Йому потрібен процес і час, щоб розробити гарантії, щоб фактично заблокувати членство. Берлін не хоче, щоб Володимир Путін потенційно випробовував статтю 5", - заявило джерело.

Зазначимо, що згідно зі статтею 5, напад на одного члена НАТО вважається нападом на всіх.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Україна хоче отримати політичне рішення щодо підтримки вступу до Альянсу після закінчення війни на саміті, який пройде 11-12 липня. Президент Володимир Зеленський вважає, що країна має усі підстави для цього.

При цьому генсек НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що лідери країн-членів Альянсу підтвердять, що Україна приєднається до НАТО.

Окрім того, Україні потрібні чіткі гарантії безпеки від Заходу, які зафіксують на папері. Країна хоче отримати їх на період, поки вона не стане повноправним членом Альянсу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО
NEWS
ЗСУ знищують російські склади та просуваються на Мелітопольському напрямку: карти боїв ISW
ЗСУ знищують російські склади та просуваються на Мелітопольському напрямку: карти боїв ISW
DAILY
Хто на Заході ще не бачить Україну в НАТО і що змінить саміт у Вільнюсі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хто на Заході ще не бачить Україну в НАТО і що змінить саміт у Вільнюсі