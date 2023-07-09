Німеччина хоче відтермінувати вступ України до НАТО, адже боїться війни з РФ, - Telegraph

На саміті НАТО у Вільнюсі Німеччина збирається наполягати на відстрочці вступу України до Альянсу через побоювання, що цей крок може призвести до війни НАТО з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegraph .

Джерело видання в Альянсі повідомило, що Берлін використає щорічний саміт НАТО у Вільнюсі, щоб закликати інших членів зосередитися на гарантіях безпеки, а не на пропозиціях щодо членства, щоб допомогти Україні захистити себе за відсутності вступу.

"Берлін стримано ставиться до перспективи негайного членства. Йому потрібен процес і час, щоб розробити гарантії, щоб фактично заблокувати членство. Берлін не хоче, щоб Володимир Путін потенційно випробовував статтю 5", - заявило джерело.

Зазначимо, що з гідно зі статтею 5, напад на одного члена НАТО вважається нападом на всіх.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Україна хоче отримати політичне рішення щодо підтримки вступу до Альянсу після закінчення війни на саміті, який пройде 11-12 липня. Президент Володимир Зеленський вважає, що країна має усі підстави для цього.

При цьому генсек НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що лідери країн-членів Альянсу підтвердять, що Україна приєднається до НАТО.

Окрім того, Україні потрібні чіткі гарантії безпеки від Заходу, які зафіксують на папері. Країна хоче отримати їх на період, поки вона не стане повноправним членом Альянсу.

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