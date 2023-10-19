Вступ України до ЄС: Стефанішина розповіла, коли чекати на звіт Єврокомісії

"Вже визначена дата такого звіту. Це 8 листопада цього року. Цей звіт буде стосуватися як України, так і інших країн, які претендують на членство в Євросоюзі. Це і Молдова, і Грузія, і країни Західних Балкан", - заявила вона.

Стефанішина додала, що Україна продемонструвала найбільший прогрес та максимальну концентрацію на реалізації політичних зобов'язань для відкриття перемовин.

"Тому, я не маю сумнівів, що належне підґрунтя для такого рішення вже сформоване. Водночас найважливіша робота надалі буде полягати в столицях держав членів ЄС, які мають одноголосно ухвалити рішення про початок переговорного процесу", - підкреслила вона.

Вступ України до ЄС

Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу ще минулого року. Тепер держава має виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку.

Станом на кінець червня Україна виконала дві з семи умов, які необхідні для початку переговорів, а наприкінці вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що держава завершує виконання усіх рекомендацій Єврокомісії на урядовому рівні.

Зазначимо, що в українському уряді розраховували на позитивний звіт Єврокомісії та рекомендацію почати переговори про вступ вже у 2023 році. Президент України Володимир Зеленський також заявляв, що держава може розпочати переговори про вступ до ЄС вже цього року.

Проте за даними видання Politico, ЄС, ймовірно, до грудня цього року оголосить про початок переговорів щодо членства України.

До того ж, в Офісі президента зазначили, що переговори про вступ України до ЄС мають початися у першому півріччі 2024 року.

Більше про прогнози того, коли можуть початися переговори про вступ України до ЄС та що може цьому завадити - у матеріалі РБК-Україна.

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