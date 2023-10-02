Вступ України до ЄС стане найсильнішим безпековим зобов'язанням, - Боррель

"Найсерйозніші безпекові зобов'язання, які ми можемо запропонувати в Україні - це членство у Європейському союзі, це найсильніше наше безпекове зобов'язання", - йдеться у заяві.

Боррель зауважив, що Україна зараз має статус країни кандидата і просувається далі цим шляхом.

"Ми говоримо про війну, стійкість, кібератаки, також звичайно наша дискусія торкнулась теми миру. І ми мусимо шукати можливостей для миру, і забезпечувати ті реформи, які створюватимуть додатковий тиск на Росію", - сказав високий представник ЄС.

Окремо Боррель додав, що до кінця року Рада Європейського союзу отримує звіт Єврокомісії щодо пропонованого пакету розширення Союзу і він разом із комісаром представлять цей звіт на розбір.

Вступ України до ЄС

Ще минулого року Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Тепер країна має виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку.

Станом на кінець червня наша країна виконала дві з семи умов, які необхідні для початку переговорів, а нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що держава завершує виконання усіх рекомендацій Єврокомісії на урядовому рівні.

Також додамо, що президент Європарламенту Роберта Мецола вважає, що ЄС має розпочати переговори з Україною щодо вступу ще до Різдва.

Нещодавно повідомлялось, що в Євросоюзі допускають можливість розширення до 36 країн-членів. У блоці вже починають обговорювати інституційні реформи, що необхідні для таких змін.