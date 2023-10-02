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Вступление Украины в ЕС станет сильнейшим обязательством по безопасности, - Боррель

Фото: Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Самым сильным обязательством по безопасности для Украины может стать вступление страны в Европейский союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление высокого представителя ЕС Жозепа Борреля.

"Самые серьезные обязательства по безопасности, которые мы можем предложить в Украине - это членство в Европейском союзе, это самое сильное наше обязательство по безопасности", - говорится в заявлении.

Боррель отметил, что Украина сейчас имеет статус страны кандидата и продвигается дальше по этому пути.

"Мы говорим о войне, устойчивость, кибератаки, также конечно наша дискуссия коснулась темы мира. И мы должны искать возможности для мира, и обеспечивать те реформы, которые будут создавать дополнительное давление на Россию", - сказал высокий представитель ЕС.

Отдельно Боррель добавил, что до конца года Совет Европейского союза получает отчет Еврокомиссии относительно предлагаемого пакета расширения Союза и он вместе с комиссаром представят этот отчет на разбор.

Вступление Украины в ЕС

Еще в прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Теперь страна должна выполнить ряд условий, чтобы стать полноправным членом блока.

По состоянию на конец июня наша страна выполнила два из семи условий, необходимых для начала переговоров, а недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что государство завершает выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии на правительственном уровне.

Также добавим, что президент Европарламента Роберта Мецолла считает, что ЕС должен начать переговоры с Украиной о вступлении еще до Рождества.

Недавно сообщалось, что в Евросоюзе допускается возможность расширения до 36 стран-членов. В блоке уже начинают обсуждать институциональные реформы, необходимые для подобных изменений.

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