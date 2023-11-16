UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вступ Швеції до НАТО: комісія парламенту Туреччини перенесла розгляд заявки

Фото: комісія парламенту Туреччини перенесла розгляд заявки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Комітет у закордонних справах парламенту Туреччини відклав переговори щодо законопроєкту про схвалення ратифікації протоколу про вступ Швеції до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке інформаційне телебачення NTV.

Під час сьогоднішнього засідання було обговорено 7 міжнародних угод та проєкт закону про ратифікацію протоколу про вступ Швеції до НАТО.

Попри те, що жодного рішення прийнято не було, найближчими днями оголосять про нову дату зустрічі. 

"Якщо пропозиція буде прийнята, протокол буде внесений до порядку денного Генеральної Асамблеї Парламенту", - пише інформаційне телебачення. 

Перед початком засідання спікер парламенту Туреччини Нуман Куртулмуш переговорив зі своїм шведським колегою Андреасом Норленом. За словами першого, він уважно стежить за процесом  й розраховує на якнайшвидше його завершення.

Вступ Швеції до НАТО

Швеція подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу ще минулого року. З того часу її ратифікували всі країни НАТО, крім Туреччини та Угорщини.

Нещодавно президент Реджеп Тайіп Ердоган вніс заявку на розгляд до парламенту країни. Він додав, що буде максимально сприяти ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ШвеціяНАТОТурция