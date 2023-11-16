Вступление Швеции в НАТО: комиссия парламента Турции перенесла рассмотрение заявки

Во время сегодняшнего заседания обсуждались 7 международных соглашений и проект закона о ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО.

Несмотря на то, что никакого решения принято не было, в ближайшие дни объявят о новой дате встречи.

"Если предложение будет принято, протокол будет внесен в повестку дня Генеральной Ассамблеи Парламента", - пишет информационное телевидение.

Перед началом заседания спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш переговорил со своим шведским коллегой Андреасом Норленом. По словам первого, он внимательно следит за процессом и рассчитываю на скорейшее его завершение.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в Североатлантический альянс еще в прошлом году. С тех пор ее ратифицировали все страны НАТО, кроме Турции и Венгрии.

Недавно президент Реджеп Тайип Эрдоган внес заявку на рассмотрение в парламент страны. Он добавил, что будет максимально способствовать ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО.