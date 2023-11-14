Комісія парламенту Туреччини найближчими днями розгляне заявку Швеції до НАТО

У четвер, 16 листопада, комісія турецького парламенту обговорить заявку Швеції на вступ до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Заявка Швеції повинна бути схвалена до голосування на Генеральній асамблеї у повному складі.

Відповідний крок може бути вагомим в цій ситуації, після того, як Туреччина спочатку виступала проти схвалення заявки на членство, звинувативши Швецію в переховуванні курдських бойовиків та інших угруповань, які Анкара вважає загрозою своїй безпеці. Зокрема заявка була відхилена й Угорщиною.

Попри усе, декілька тижнів тому президент Тайіп Ердоган подав законопроєкт на ратифікацію заявки Швеції до парламенту. Відповідний крок привітали в НАТО й Стокгольму.

Удар по Путіну

"Потенційне прийняття Швеції до НАТО стане ударом по президенту (диктатору, - ред.) Володимиру Путіну. Щоб зрозуміти це, нам потрібно повернутися до минулого року, коли президент Путін вторгся в Україну. Однією з головних причин цього було стримування зусиль президента України Володимира Зеленського щодо вступу до НАТО. Це було червоним прапором для лідера, оскільки він вважав, що військовий альянс зазіхає на російські кордони", - пише видання.

Зокрема в минулому диктатор попереджав про те, що він нібито буде готовий застосувати ядерну зброю для захисту "територіальної цілісності" Росії.

Втім, вже у квітні Фінляндія офіційно стала новим членом НАТО.

Вступ Швеції до НАТО

Швеція подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу ще минулого року. З того часу її ратифікували всі країни НАТО, крім Туреччини та Угорщини.

Нещодавно президент Реджеп Тайіп Ердоган вніс заявку на розгляд до парламенту країни. Він додав, що буде максимально сприяти ратифікації парламентом заявки Швеції на вступ до НАТО.