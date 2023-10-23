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Ердоган вніс на розгляд до парламенту заявку про вступ Швеції до НАТО

Понеділок 23 жовтня 2023 17:22
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Ердоган вніс на розгляд до парламенту заявку про вступ Швеції до НАТО Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вніс до парламенту на розгляд протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dogru Haber.

"Протокол про вступ Швеції до НАТО було підписано президентом Реджепом Таїпом Ердоганом і направлено до Великих національних зборів Туреччини", - йдеться в повідомленні.

Вступ Швеції до НАТО

Швеція і Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО минулого року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Членство Фінляндії було підтверджено у квітні, що ознаменувало історичне розширення західного оборонного блоку, але заявку Швеції все ще затримують Туреччина та Угорщина.

Туреччина заявляє, що Швеція має зробити більше кроків, щоб придушити войовничу Робочу партію Курдистану, яку Євросоюз та США також вважають терористичним угрупованням. При цьому у Швеції заявляли, що вже зробили все необхідне для вступу до НАТО.

Раніше Reuters повідомляло, що Туреччина може у жовтні ратифікувати вступ Швеції до НАТО. При цьому турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган заявляв, що Туреччина ратифікує членство Швеції в Альянсі у випадку, якщо США схвалять продаж винищувачів F-16 в Анкарі.

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Реджеп Тайіп Ердоган Турция Швеція
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