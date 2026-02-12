UA

Освіта

Вступ без НМТ: хто з абітурієнтів має право не складати тест у 2026 році

Фото: Кому із абітурієнтів не обов'язково складати НМТ (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Для більшості одинадцятикласників національне мультипредметне тестування (НМТ) є обов'язковим етапом для вступу до університетів. Однак є випадки, коли абітурієнти можуть стати студентами без результатів тестування, використовуючи альтернативні шляхи зарахування.

Коледжі, профтехи та навчання за кордоном

Перш за все, складати НМТ не обов'язково тим, хто не планує вступати до університету на бакалаврат. Якщо випускник обирає професійно-технічну або фахову передвищу освіту (коледжі), зарахування відбувається на основі конкурсу шкільних свідоцтв або внутрішніх співбесід. Також тест не потрібен для отримання самого атестата - шкільне свідоцтво видають на основі річних оцінок.

Аналогічна ситуація із навчанням за кордоном. Більшість іноземних університетів не вимагають результатів українського тестування, хоча деякі заклади в Польщі чи Німеччині можуть брати їх до уваги. Вступникам радять перевіряти умови конкретного вишу заздалегідь.

Друга вища освіта та пільгові категорії

Якщо вступник уже має диплом бакалавра або магістра і планує здобути другу вищу освіту на контракті, НМТ йому не потрібен. У такому випадку абітурієнт лише успішно складає фаховий іспит безпосередньо в обраному закладі.

Для вступу на бюджет або контракт на першу вищу освіту замість НМТ можна пройти індивідуальну співбесіду у самому університеті, якщо ви належите до пільгових категорій:

  • особи з інвалідністю (І та ІІ групи) або з захворюваннями, що унеможливлюють участь у масових тестах;
  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
  • ветерани війни, учасники бойових дій та особи, які перебували в полоні;
  • постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, які мають право на прийом на навчання без екзаменів, або учасники Революції Гідності;
  • мешканці тимчасово окупованих територій або зон активних бойових дій.

Як проходять співбесіди замість тестів

Співбесіди з предметів проводяться за програмами ЗНО, а вимоги до них затверджуються приймальними комісіями вишів. Університети зобов'язані оприлюднити критерії оцінювання на своїх сайтах, щоб вступники могли підготуватися до випробувань заздалегідь.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки затвердило дати проведення НМТ у 2026 році. Основна сесія триватиме з 20 травня до 25 червня, додаткова - з 17 до 24 липня.

Реєстрація на НМТ в Україні триватиме з 5 березня до 2 квітня. Обов’язковою умовою є наявність документа, що посвідчує особу - ID-картки або паспорта, також можна використати закордонний паспорт чи водійське посвідчення.

Вступна кампанія НМТ Освіта в Україні Виші