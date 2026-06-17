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Вступ на магістратуру та аспірантуру: коли відбудуться іспити та де знайти перепустки

14:05 17.06.2026 Ср
2 хв
Перепустки на тестування мають надійти уже до 19 червня
aimg Василина Копитко
Запрошення на іспити мають надійти у персональні кабінети вступника (фото: Getty Images)

Міністерство освіти і науки України оприлюднило ключові дати проведення основної сесії вступних випробувань для здобуття ступенів магістра та доктора філософії (аспіранта). Вступникам радять уважно стежити за особистими кабінетами учасника.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МОН у Facebook.

Головне:

  • Перепустки: Запрошення з датою, часом та місцем проведення іспитів з’являться в електронних кабінетах вступників до 19 червня.
  • Терміни сесії: Магістри складатимуть іспити з 26 червня до 14 липня, а аспіранти - з 14 до 29 липня.
  • Важливо: Учасникам слід регулярно перевіряти кабінети учасника, щоб не пропустити оновлення щодо місця та часу тестування.

Коли чекати на запрошення

До 19 червня 2026 року в кабінетах учасників вступних випробувань з’являться запрошення-перепустки. Саме в цьому документі буде вказано дату, час та місце проведення тестування.

Графік основної сесії

Національні випробування для вступників відбудуться у такі терміни:

  • Для майбутніх магістрів: з 26 червня до 14 липня.
  • Для майбутніх аспірантів: з 14 до 29 липня.

Вступникам наполегливо рекомендують перевірити інформацію у своїх кабінетах завчасно та слідкувати за оновленнями від організаторів.

Технічне забезпечення

Фінансування модернізації програмного забезпечення, що використовується для проведення НМТ, ЄФВВ та ЄВІ, а також оновлення Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), відбувається за підтримки Світового банку.

Це відбувається в межах спільного проєкту МОН України та World Bank Ukraine "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів", мета якого - підвищення ефективності та прозорості вступних процесів.

Скільки українців готується до вступних іспитів

Раніше ми писали, що цьогоріч до магістратури планують вступати понад 102 тисячі абітурієнтів - усі вони вже отримали екзаменаційні листки у своїх закладах вищої освіти.

Географія учасників:

  • В Україні: 97 887 вступників.
  • За кордоном: 4 638 вступників.

Окремо триває кампанія для тих, хто планує здобувати ступінь доктора філософії або доктора мистецтва. Бажання пройти відповідні випробування виявили понад 20 тисяч осіб:

  • Єдиний вступний іспит (ЄВІ) складатимуть 19 676 учасників.
  • Єдине фахове вступне випробування (ЄФВ) проходитимуть 20 459 учасників.

Читайте також про те, як подавати заявки на вступ на дві спеціальності одночасно, та які нюанси слід враховувати.

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