Вступ на магістратуру та аспірантуру: коли відбудуться іспити та де знайти перепустки

Міністерство освіти і науки України оприлюднило ключові дати проведення основної сесії вступних випробувань для здобуття ступенів магістра та доктора філософії (аспіранта). Вступникам радять уважно стежити за особистими кабінетами учасника.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МОН у Facebook.
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До 19 червня 2026 року в кабінетах учасників вступних випробувань з’являться запрошення-перепустки. Саме в цьому документі буде вказано дату, час та місце проведення тестування.
Національні випробування для вступників відбудуться у такі терміни:
Вступникам наполегливо рекомендують перевірити інформацію у своїх кабінетах завчасно та слідкувати за оновленнями від організаторів.
Фінансування модернізації програмного забезпечення, що використовується для проведення НМТ, ЄФВВ та ЄВІ, а також оновлення Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), відбувається за підтримки Світового банку.
Це відбувається в межах спільного проєкту МОН України та World Bank Ukraine "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів", мета якого - підвищення ефективності та прозорості вступних процесів.
Раніше ми писали, що цьогоріч до магістратури планують вступати понад 102 тисячі абітурієнтів - усі вони вже отримали екзаменаційні листки у своїх закладах вищої освіти.
Географія учасників:
Окремо триває кампанія для тих, хто планує здобувати ступінь доктора філософії або доктора мистецтва. Бажання пройти відповідні випробування виявили понад 20 тисяч осіб:
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