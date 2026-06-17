Поступление в магистратуру и аспирантуру: когда пройдут экзамены и где получить пропуска

Министерство образования и науки Украины обнародовало ключевые даты проведения основной сессии вступительных экзаменов для получения степеней магистра и доктора философии (аспиранта). Абитуриентам рекомендуется внимательно следить за личными кабинетами участника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения МОН в Facebook .

Главное: Пропуска: Приглашения с датой, временем и местом проведения экзаменов появятся в электронных кабинетах абитуриентов до 19 июня.

Приглашения с датой, временем и местом проведения экзаменов появятся в электронных кабинетах абитуриентов до 19 июня. Сроки сессии: Магистранты будут сдавать экзамены с 26 июня по 14 июля, а аспиранты - с 14 по 29 июля.

Магистранты будут сдавать экзамены с 26 июня по 14 июля, а аспиранты - с 14 по 29 июля. Важно: Участникам следует регулярно проверять личные кабинеты, чтобы не пропустить обновления о месте и времени тестирования.

Когда ждать приглашения

До 19 июня 2026 года в личных кабинетах участников вступительных экзаменов появятся приглашения-пропуска. Именно в этом документе будут указаны дата, время и место проведения тестирования.

График основной сессии

Национальные экзамены для абитуриентов состоятся в следующие сроки:

Для будущих магистров: с 26 июня по 14 июля.

с 26 июня по 14 июля. Для будущих аспирантов: с 14 по 29 июля.

Абитуриентам настоятельно рекомендуется заранее проверить информацию в своих личных кабинетах и следить за обновлениями от организаторов.

Техническое обеспечение

Финансирование модернизации программного обеспечения, используемого для проведения НМТ, ЕФВВ и ЕВИ, а также обновления Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕДЕБО), осуществляется при поддержке Всемирного банка.

Это происходит в рамках совместного проекта МОН Украины и World Bank Ukraine "Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов", цель которого - повышение эффективности и прозрачности процессов поступления.

Сколько украинцев готовятся к вступительным экзаменам

Ранее мы писали, что в этом году в магистратуру планируют поступить более 102 тысяч абитуриентов - все они уже получили экзаменационные листы в своих высших учебных заведениях.

География участников: