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Поступление в магистратуру и аспирантуру: когда пройдут экзамены и где получить пропуска

14:05 17.06.2026 Ср
2 мин
Пропуска на тестирование должны поступить уже к 19 июня
aimg Василина Копытко
Поступление в магистратуру и аспирантуру: когда пройдут экзамены и где получить пропуска Приглашения на экзамены должны поступить в персональные кабинеты поступающего (фото: Getty Images)
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Министерство образования и науки Украины обнародовало ключевые даты проведения основной сессии вступительных экзаменов для получения степеней магистра и доктора философии (аспиранта). Абитуриентам рекомендуется внимательно следить за личными кабинетами участника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения МОН в Facebook.

Главное:

  • Пропуска: Приглашения с датой, временем и местом проведения экзаменов появятся в электронных кабинетах абитуриентов до 19 июня.
  • Сроки сессии: Магистранты будут сдавать экзамены с 26 июня по 14 июля, а аспиранты - с 14 по 29 июля.
  • Важно: Участникам следует регулярно проверять личные кабинеты, чтобы не пропустить обновления о месте и времени тестирования.

Когда ждать приглашения

До 19 июня 2026 года в личных кабинетах участников вступительных экзаменов появятся приглашения-пропуска. Именно в этом документе будут указаны дата, время и место проведения тестирования.

График основной сессии

Национальные экзамены для абитуриентов состоятся в следующие сроки:

  • Для будущих магистров: с 26 июня по 14 июля.
  • Для будущих аспирантов: с 14 по 29 июля.

Абитуриентам настоятельно рекомендуется заранее проверить информацию в своих личных кабинетах и следить за обновлениями от организаторов.

Техническое обеспечение

Финансирование модернизации программного обеспечения, используемого для проведения НМТ, ЕФВВ и ЕВИ, а также обновления Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕДЕБО), осуществляется при поддержке Всемирного банка.

Это происходит в рамках совместного проекта МОН Украины и World Bank Ukraine "Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов", цель которого - повышение эффективности и прозрачности процессов поступления.

Сколько украинцев готовятся к вступительным экзаменам

Ранее мы писали, что в этом году в магистратуру планируют поступить более 102 тысяч абитуриентов - все они уже получили экзаменационные листы в своих высших учебных заведениях.

География участников:

  • В Украине: 97 887 абитуриентов.
  • За рубежом: 4 638 абитуриентов.

Отдельно проходит кампания для тех, кто планирует получить степень доктора философии или доктора искусств. Желание сдать соответствующие экзамены выразили более 20 тысяч человек:

  • Единый вступительный экзамен (ЕВЭ) будут сдавать 19 676 участников.
  • Единое профессиональное вступительное испытание (ЕПИ) будут сдавать 20 459 участников.

Читайте также о том, как подавать заявки на поступление на две специальности одновременно и какие нюансы следует учитывать.

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