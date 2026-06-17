Поступление в магистратуру и аспирантуру: когда пройдут экзамены и где получить пропуска
Министерство образования и науки Украины обнародовало ключевые даты проведения основной сессии вступительных экзаменов для получения степеней магистра и доктора философии (аспиранта). Абитуриентам рекомендуется внимательно следить за личными кабинетами участника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения МОН в Facebook.
Главное:
- Пропуска: Приглашения с датой, временем и местом проведения экзаменов появятся в электронных кабинетах абитуриентов до 19 июня.
- Сроки сессии: Магистранты будут сдавать экзамены с 26 июня по 14 июля, а аспиранты - с 14 по 29 июля.
- Важно: Участникам следует регулярно проверять личные кабинеты, чтобы не пропустить обновления о месте и времени тестирования.
Когда ждать приглашения
До 19 июня 2026 года в личных кабинетах участников вступительных экзаменов появятся приглашения-пропуска. Именно в этом документе будут указаны дата, время и место проведения тестирования.
График основной сессии
Национальные экзамены для абитуриентов состоятся в следующие сроки:
- Для будущих магистров: с 26 июня по 14 июля.
- Для будущих аспирантов: с 14 по 29 июля.
Абитуриентам настоятельно рекомендуется заранее проверить информацию в своих личных кабинетах и следить за обновлениями от организаторов.
Техническое обеспечение
Финансирование модернизации программного обеспечения, используемого для проведения НМТ, ЕФВВ и ЕВИ, а также обновления Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕДЕБО), осуществляется при поддержке Всемирного банка.
Это происходит в рамках совместного проекта МОН Украины и World Bank Ukraine "Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов", цель которого - повышение эффективности и прозрачности процессов поступления.
Сколько украинцев готовятся к вступительным экзаменам
Ранее мы писали, что в этом году в магистратуру планируют поступить более 102 тысяч абитуриентов - все они уже получили экзаменационные листы в своих высших учебных заведениях.
География участников:
- В Украине: 97 887 абитуриентов.
- За рубежом: 4 638 абитуриентов.
Отдельно проходит кампания для тех, кто планирует получить степень доктора философии или доктора искусств. Желание сдать соответствующие экзамены выразили более 20 тысяч человек:
- Единый вступительный экзамен (ЕВЭ) будут сдавать 19 676 участников.
- Единое профессиональное вступительное испытание (ЕПИ) будут сдавать 20 459 участников.
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