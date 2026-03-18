Вступ до магістратури та аспірантури: якими будуть вступні іспити у 2026 році

Для вступу до магістратури та аспірантури у 2026 році абітурієнти мають скласти єдиний вступний іспит, що складається з логічного блоку та іноземної мови. УЦОЯО вже затвердив часові ліміти, кількість завдань та схему нарахування балів для кожного етапу тестування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Тест загальної навчальної компетентності містить вербально-комунікативний та логіко-аналітичний компоненти. Усього в блоці 27 завдань:
За кожну правильну відповідь та кожен заповнений пропуск нараховується по 1 балу. Максимально за цей блок можна отримати 33 тестових бали. Орієнтовний час на виконання - 75 хвилин.
Як проходитиме ЄВІ у 2026 році (інфографіка: УЦОЯО)
Вступник обирає одну з чотирьох мов: англійську, німецьку, французьку або іспанську. Тест складається з частин "Читання" та "Використання мови" і містить 30 завдань:
Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Максимальний результат - 30 балів. На цей блок відведено 45 хвилин.
Для підготовки до ТЗНК абітурієнтам радять переглянути тематичне відео на офіційному YouTube-каналі УЦОЯО, де роз’яснено особливості виконання логічних та вербальних завдань.
Також для ознайомлення зі структурою іспиту УЦОЯО рекомендує використовувати демонстраційні варіанти та екзаменаційні роботи минулих років, що розміщені у рубриках "Підготовка до ЄВІ/ЄФВВ" та "Підготовка до ЄВІ/ЄВВ".
Нагадаємо, у 2026 році для вступу до аспірантури обов’язково потрібно скласти ЄВІ та ЄВВ, а сама вступна кампанія проходитиме за чітким календарем із основною та додатковою сесіями. РБК-Україна розповідало про важливі дати у календарі проведення ЄВІ та ЄВВ.
Вступники зможуть реєструватися як особисто, так і дистанційно, а іспити проходитимуть у форматі ЗНО влітку. ЄВІ перевіряє загальні навички та знання іноземної мови, тоді як ЄВВ оцінює готовність до наукових досліджень.