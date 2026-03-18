Вступ до магістратури та аспірантури: якими будуть вступні іспити у 2026 році

15:19 18.03.2026 Ср
3 хв
ЄВІ цьогоріч складатиметься із кількох блоків
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: В УЦОЯО розповіли про проведення ЄВІ у 2026 році (Getty Images)

Для вступу до магістратури та аспірантури у 2026 році абітурієнти мають скласти єдиний вступний іспит, що складається з логічного блоку та іноземної мови. УЦОЯО вже затвердив часові ліміти, кількість завдань та схему нарахування балів для кожного етапу тестування.

Головне:

  • Єдиний вступний іспит (ЄВІ) є обов’язковим для всіх вступників незалежно від форми навчання та спеціальності.
  • Іспит складається з двох блоків: тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) та тесту з іноземної мови.
  • Загальна кількість балів за ТЗНК - до 33, за іноземну мову - до 30.
  • На виконання блоку ТЗНК відведено 75 хвилин, на іноземну мову - 45 хвилин.
  • Абітурієнти можуть обрати англійську, німецьку, французьку або іспанську мову.
  • УЦОЯО затвердив загальні характеристики тестів ЄВІ для вступної кампанії 2026 року. Визначено структуру завдань, часові межі та правила оцінювання кожного блоку іспиту.

Блок "ТЗНК": структура та бали

Тест загальної навчальної компетентності містить вербально-комунікативний та логіко-аналітичний компоненти. Усього в блоці 27 завдань:

  • 4 завдання на заповнення пропусків у мікротекстах (загалом 10 підзавдань);
  • 23 завдання з вибором однієї правильної відповіді.

За кожну правильну відповідь та кожен заповнений пропуск нараховується по 1 балу. Максимально за цей блок можна отримати 33 тестових бали. Орієнтовний час на виконання - 75 хвилин.


Як проходитиме ЄВІ у 2026 році (інфографіка: УЦОЯО)

Блок "Іноземна мова"

Вступник обирає одну з чотирьох мов: англійську, німецьку, французьку або іспанську. Тест складається з частин "Читання" та "Використання мови" і містить 30 завдань:

  • 6 завдань на встановлення відповідності (логічні пари);
  • 5 завдань із вибором однієї правильної відповіді;
  • 19 завдань на заповнення пропусків у тексті.

Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Максимальний результат - 30 балів. На цей блок відведено 45 хвилин.

Підготовка до іспиту

Для підготовки до ТЗНК абітурієнтам радять переглянути тематичне відео на офіційному YouTube-каналі УЦОЯО, де роз’яснено особливості виконання логічних та вербальних завдань.

Також для ознайомлення зі структурою іспиту УЦОЯО рекомендує використовувати демонстраційні варіанти та екзаменаційні роботи минулих років, що розміщені у рубриках "Підготовка до ЄВІ/ЄФВВ" та "Підготовка до ЄВІ/ЄВВ".

Нагадаємо, у 2026 році для вступу до аспірантури обов’язково потрібно скласти ЄВІ та ЄВВ, а сама вступна кампанія проходитиме за чітким календарем із основною та додатковою сесіями. РБК-Україна розповідало про важливі дати у календарі проведення ЄВІ та ЄВВ.

Вступники зможуть реєструватися як особисто, так і дистанційно, а іспити проходитимуть у форматі ЗНО влітку. ЄВІ перевіряє загальні навички та знання іноземної мови, тоді як ЄВВ оцінює готовність до наукових досліджень.

Більше по темі:
Вступна кампаніяСтудентиОсвіта в УкраїніВиші