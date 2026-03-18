Поступление в магистратуру и аспирантуру: какими будут вступительные экзамены в 2026 году

Для поступления в магистратуру и аспирантуру в 2026 году абитуриенты должны сдать единый вступительный экзамен, состоящий из логического блока и иностранного языка. УЦОКО уже утвердил временные лимиты, количество заданий и схему начисления баллов для каждого этапа тестирования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).
Главное:
Тест общей учебной компетентности содержит вербально-коммуникативный и логико-аналитический компоненты. Всего в блоке 27 заданий:
За каждый правильный ответ и каждый заполненный пропуск начисляется по 1 баллу. Максимально за этот блок можно получить 33 тестовых балла. Ориентировочное время на выполнение - 75 минут.
Как будет проходить ЕВЭ в 2026 году (инфографика: УЦОКО)
Поступающий выбирает один из четырех языков: английский, немецкий, французский или испанский. Тест состоит из частей "Чтение" и "Использование языка" и содержит 30 заданий:
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Максимальный результат - 30 баллов. На этот блок отведено 45 минут.
Для подготовки к ТЗНК абитуриентам советуют посмотреть тематическое видео на официальном YouTube-канале УЦОКО, где разъяснены особенности выполнения логических и вербальных заданий.
Также для ознакомления со структурой экзамена УЦОКО рекомендует использовать демонстрационные варианты и экзаменационные работы прошлых лет, размещенные в рубриках "Подготовка к ЕВЭ/ЕПВИ" и "Подготовка к ЕВЭ/ЕВИ".
Напомним, в 2026 году для поступления в аспирантуру обязательно нужно сдать ЕВЭ и ЕВИ, а сама вступительная кампания будет проходить по четкому календарю с основной и дополнительной сессиями. РБК-Украина рассказывало о важных датах в календаре проведения ЕВЭ и ЕВИ.
Поступающие смогут регистрироваться как лично, так и дистанционно, а экзамены будут проходить в формате ВНО летом. ЕВЭ проверяет общие навыки и знание иностранного языка, тогда как ЕВИ оценивает готовность к научным исследованиям.