Вступ до коледжів після 9 та 11 класів: як проходитимуть іспити у 2026 році

Головне: Головні формати відбору: У 2026 році вступ до закладів фахової передвищої освіти базуватиметься на результатах творчих конкурсів або індивідуальних усних співбесід.

У 2026 році вступ до закладів фахової передвищої освіти базуватиметься на результатах творчих конкурсів або індивідуальних усних співбесід. Правила для випускників 9 класів: Конкурсний відбір для дев'ятикласників проходитиме за двома сценаріями: або творчий конкурс та мотиваційний лист, або індивідуальна усна співбесіда з одного-двох предметів та мотиваційний лист.

Конкурсний відбір для дев'ятикласників проходитиме за двома сценаріями: або творчий конкурс та мотиваційний лист, або індивідуальна усна співбесіда з одного-двох предметів та мотиваційний лист. Альтернатива для випускників 11 класів: Абітурієнти після 11 класу замість проходження усної співбесіди в коледжі мають право подати результати НМТ.

Абітурієнти після 11 класу замість проходження усної співбесіди в коледжі мають право подати результати НМТ. Які сертифікати НМТ дійсні: Для вступу можна використати результати національного мультипредметного тесту за 2023, 2024, 2025 або 2026 роки.

Для вступу можна використати результати національного мультипредметного тесту за 2023, 2024, 2025 або 2026 роки. Автономія закладів та безпека: Формат проведення іспитів та співбесід (онлайн чи офлайн) кожен коледж визначає самостійно, зважаючи на безпекову ситуацію.

Як проходитиме вступ

Згідно з правилами Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти у 2026 році, творчі конкурси складатимуть вступники на спеціальності, перелік яких визначить Міністерство освіти і науки.

Для інших спеціальностей абітурієнтам потрібно буде пройти індивідуальну усну співбесіду з одного або двох предметів у закладі освіти. Якщо це передбачено правилами конкретного коледжу, під час конкурсного відбору також враховуватимуть мотиваційний лист.

Програми співбесід, творчих конкурсів і вимоги до мотиваційних листів заклади освіти мають оприлюднити на своїх офіційних сайтах. У них обов'язково повинні бути вказані критерії оцінювання вступників.

Водночас завдання творчих конкурсів не можуть виходити за межі оприлюднених програм.

Що передбачено для вступників після 9 та 11 класів

Для вступників після 9 класу конкурсний відбір проводитиметься у двох можливих форматах:

творчий конкурс і розгляд мотиваційного листа;

індивідуальна усна співбесіда та розгляд мотиваційного листа.

Для випускників 11 класу передбачені такі самі варіанти вступу. Однак вони також матимуть можливість замість співбесіди використати результати національного мультипредметного тесту (НМТ).

Крім того, вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника також проходитимуть індивідуальну співбесіду або творчий конкурс із розглядом мотиваційного листа.

Які результати НМТ можна подати

Замість індивідуальної усної співбесіди вступники можуть використати результати НМТ за 2023, 2024, 2025 або 2026 роки.

У такому разі конкурсний бал визначатимуть як середній бал з усіх предметів НМТ без застосування вагових коефіцієнтів. Після цього результат збільшуватимуть на 25%, але підсумковий бал не може перевищувати 200.

Як проходитимуть вступні випробування

Формат проведення співбесід і творчих конкурсів кожен заклад освіти визначатиме самостійно, враховуючи вимоги безпеки та санітарні норми.

Матеріали вступних випробувань, зокрема відеозаписи співбесід і творчих конкурсів, зберігатимуть щонайменше один рік, після чого їх знищуватимуть у встановленому порядку.