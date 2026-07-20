Вступ до коледжів після 9 та 11 класів: як проходитимуть іспити у 2026 році

У 2026 році вступ до закладів фахової передвищої освіти відбуватиметься за результатами творчих конкурсів або індивідуальної усної співбесіди. Водночас вступники після 11 класу зможуть замість співбесіди подати результати НМТ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Освіта.ua.
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Згідно з правилами Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти у 2026 році, творчі конкурси складатимуть вступники на спеціальності, перелік яких визначить Міністерство освіти і науки.
Для інших спеціальностей абітурієнтам потрібно буде пройти індивідуальну усну співбесіду з одного або двох предметів у закладі освіти. Якщо це передбачено правилами конкретного коледжу, під час конкурсного відбору також враховуватимуть мотиваційний лист.
Програми співбесід, творчих конкурсів і вимоги до мотиваційних листів заклади освіти мають оприлюднити на своїх офіційних сайтах. У них обов'язково повинні бути вказані критерії оцінювання вступників.
Водночас завдання творчих конкурсів не можуть виходити за межі оприлюднених програм.
Для вступників після 9 класу конкурсний відбір проводитиметься у двох можливих форматах:
Для випускників 11 класу передбачені такі самі варіанти вступу. Однак вони також матимуть можливість замість співбесіди використати результати національного мультипредметного тесту (НМТ).
Крім того, вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника також проходитимуть індивідуальну співбесіду або творчий конкурс із розглядом мотиваційного листа.
Замість індивідуальної усної співбесіди вступники можуть використати результати НМТ за 2023, 2024, 2025 або 2026 роки.
У такому разі конкурсний бал визначатимуть як середній бал з усіх предметів НМТ без застосування вагових коефіцієнтів. Після цього результат збільшуватимуть на 25%, але підсумковий бал не може перевищувати 200.
Формат проведення співбесід і творчих конкурсів кожен заклад освіти визначатиме самостійно, враховуючи вимоги безпеки та санітарні норми.
Матеріали вступних випробувань, зокрема відеозаписи співбесід і творчих конкурсів, зберігатимуть щонайменше один рік, після чого їх знищуватимуть у встановленому порядку.
Нагадаємо, вступна кампанія до закладів професійної освіти в Україні розпочалася 25 червня. Вступити можуть випускники 9 і 11 класів, а також дорослі, які хочуть здобути нову професію чи змінити фах.
Вступна кампанія у 2026 році проходить без суттєвих змін. Більшість студентів, як і раніше, можуть навчатися за кошти державного або регіонального бюджету, а також отримувати стипендію та місце в гуртожитку.