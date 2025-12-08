Частина коледжів почне працювати за новими правилами: що зміниться з 2026 року
У 2026 році частина українських коледжів розпочне роботу у новому статусі комунальних некомерційних товариств. Це частина експериментального проекту з впровадження змін, закладених у Закон "Про професійну освіту".
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення голови Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака у Telegram.
Зміни у роботі коледжів
За словами Бабака, новий статус дасть закладам фінансову та управлінську автономію: вони зможуть самостійно розпоряджатися коштами, формувати кадрову структуру та інвестувати зароблені гроші у розвиток матеріально-технічної бази й підвищення якості освітніх послуг.
У межах проекту також тестуватимуть нову методику розрахунку вартості освітніх послуг, що дозволить громадам закуповувати їх за прозорими правилами, а наглядові ради стануть додатковим інструментом відкритого та ефективного управління.
"Ми тестуємо сучасну модель профосвіти, де заклади перестають бути об’єктами утримання і стають повноцінними учасниками ринку освітніх послуг", - підкреслив Бабак.
За його словами, така реформа важлива не лише для студентів, а й для економіки, яка потребує якісно підготовлених кадрів.
Заклади уже готуються до нового формату
48 закладів професійної освіти з усієї України взяли участь в одноденному воркшопі в Києві, присвяченому впровадженню нового Закону України "Про професійну освіту".
Воркшоп провели з метою ознайомлення керівників і представників закладів професійної освіти з основними нововведеннями нового закону. Серед ключових змін - посилення практичної підготовки на робочому місці, впровадження наглядових рад і розширення автономії закладів. Ці питання лягли в основу програми заходу.
