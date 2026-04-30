Вступ до коледжів 2026: кому дозволять не складати тести та як працюватиме нова система
У 2026 році вступ до закладів фахової передвищої освіти (коледжів) відбуватиметься за оновленими правилами, які роблять акцент не стільки на тестах, скільки на співбесідах, творчих конкурсах і мотивації вступника.
РБК-Україна з посиланням на Освіта.ua розповідає про форми конкурсного відбору для різних категорій вступників згідно з проєктом Порядку прийому.
Головне:
- Основа відбору: У 2026 році вступ до коледжів базуватиметься на індивідуальних співбесідах, творчих конкурсах та обов'язковому мотиваційному листі.
- Для випускників 9 класів: Відбір проходить у формі співбесід або творчих конкурсів разом із розглядом мотиваційного листа.
- Для випускників 11 класів: Можна обирати між співбесідою та поданням результатів НМТ за 2023-2026 роки.
- Бонус НМТ: При використанні сертифікатів середній бал автоматично підвищується на 25% (але не вище 200 балів).
- Прозорість: Співбесіди та конкурси будуть фіксуватися на відео, а записи зберігатимуться протягом року.
Який формат вступу оберуть абітурієнти
Головна зміна полягає в тому, що класичний формат оцінювання через тести не є обов’язковим для всіх. Більшість вступників проходитимуть індивідуальну усну співбесіду у своєму закладі освіти.
Вона може охоплювати один або два предмети, залежно від вимог конкретного коледжу. Формат також визначає сам заклад - з урахуванням безпеки та умов проведення.
Водночас для окремих спеціальностей передбачені творчі конкурси. Їх перелік встановлює Міністерство освіти і науки. Важливо, що:
- програми таких конкурсів і критерії оцінювання публікують заздалегідь;
- завдання не можуть виходити за межі цих програм.
Мотиваційний лист - обов’язковий для всіх
Незалежно від форми вступу, усі абітурієнти без винятку повинні подати мотиваційний лист. Його розглядають як на бюджет, так і на контракт.
Фактично це один із ключових елементів відбору, який дозволяє оцінити зацікавленість вступника та його розуміння обраної спеціальності.
Чи потрібен НМТ
Для випускників після 11 класу залишається можливість не проходити співбесіду, а подати результати національного мультипредметного тесту (НМТ). При цьому приймаються сертифікати одразу за кілька років - з 2023 по 2026. Конкурсний бал у такому випадку визначають як середній результат усіх предметів із додатковим підвищенням, але він не може перевищувати максимально допустимий рівень.
Якщо ж вступник вирішує не використовувати НМТ, він проходить стандартну процедуру - співбесіду або творчий конкурс і подає мотиваційний лист.
Після 9 класу на вступників чекає співбесіда або творчий конкурс. Також потрібно подати мотиваційний лист.
Також вступники з дипломом кваліфікованого робітника проходять аналогічну процедуру.
Окремо передбачено, що всі співбесіди та творчі конкурси фіксуються на відео. Ці записи зберігаються щонайменше рік, що має забезпечити прозорість процедури.
Нагадаємо, Порядок прийому до закладів фахової передвищої освіти у 2026 році передбачає низку нововведень для абітурієнтів. Зокрема, йдеться про обмеження кількості поданих заяв, а також оновлені терміни проведення вступної кампанії.
Крім того, у МОН пропонують запровадити для студентів університетів і коледжів обов’язковий курс "Основи національного спротиву". Він передбачає як теоретичну, так і практичну підготовку, включно із заняттями на полігонах, і має сформувати навички безпеки, виживання та захисту держави.