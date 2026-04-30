Вступ до коледжів 2026: кому дозволять не складати тести та як працюватиме нова система

У 2026 році вступ до закладів фахової передвищої освіти (коледжів) відбуватиметься за оновленими правилами, які роблять акцент не стільки на тестах, скільки на співбесідах, творчих конкурсах і мотивації вступника.

РБК-Україна з посиланням на Освіта.ua розповідає про форми конкурсного відбору для різних категорій вступників згідно з проєктом Порядку прийому.

Головне: Основа відбору: У 2026 році вступ до коледжів базуватиметься на індивідуальних співбесідах, творчих конкурсах та обов'язковому мотиваційному листі.

Який формат вступу оберуть абітурієнти

Головна зміна полягає в тому, що класичний формат оцінювання через тести не є обов’язковим для всіх. Більшість вступників проходитимуть індивідуальну усну співбесіду у своєму закладі освіти.

Вона може охоплювати один або два предмети, залежно від вимог конкретного коледжу. Формат також визначає сам заклад - з урахуванням безпеки та умов проведення.

Водночас для окремих спеціальностей передбачені творчі конкурси. Їх перелік встановлює Міністерство освіти і науки. Важливо, що:

програми таких конкурсів і критерії оцінювання публікують заздалегідь;

завдання не можуть виходити за межі цих програм.

Мотиваційний лист - обов’язковий для всіх

Незалежно від форми вступу, усі абітурієнти без винятку повинні подати мотиваційний лист. Його розглядають як на бюджет, так і на контракт.

Фактично це один із ключових елементів відбору, який дозволяє оцінити зацікавленість вступника та його розуміння обраної спеціальності.

Чи потрібен НМТ

Для випускників після 11 класу залишається можливість не проходити співбесіду, а подати результати національного мультипредметного тесту (НМТ). При цьому приймаються сертифікати одразу за кілька років - з 2023 по 2026. Конкурсний бал у такому випадку визначають як середній результат усіх предметів із додатковим підвищенням, але він не може перевищувати максимально допустимий рівень.

Якщо ж вступник вирішує не використовувати НМТ, він проходить стандартну процедуру - співбесіду або творчий конкурс і подає мотиваційний лист.

Після 9 класу на вступників чекає співбесіда або творчий конкурс. Також потрібно подати мотиваційний лист.

Також вступники з дипломом кваліфікованого робітника проходять аналогічну процедуру.

Окремо передбачено, що всі співбесіди та творчі конкурси фіксуються на відео. Ці записи зберігаються щонайменше рік, що має забезпечити прозорість процедури.