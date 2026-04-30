Поступление в колледжи 2026: кому позволят не сдавать тесты и как будет работать новая система
В 2026 году поступление в учреждения профессионального предвысшего образования (колледжи) будет происходить по обновленным правилам, которые делают акцент не столько на тестах, сколько на собеседованиях, творческих конкурсах и мотивации поступающего.
РБК-Украина со ссылкой на Освіта.ua рассказывает о формах конкурсного отбора для различных категорий поступающих согласно проекту Порядка приема.
Главное:
- Основа отбора: В 2026 году поступление в колледжи будет базироваться на индивидуальных собеседованиях, творческих конкурсах и обязательном мотивационном письме.
- Для выпускников 9 классов: Отбор проходит в форме собеседований или творческих конкурсов вместе с рассмотрением мотивационного письма.
- Для выпускников 11 классов: Можно выбирать между собеседованием и представлением результатов НМТ за 2023-2026 годы.
- Бонус НМТ: При использовании сертификатов средний балл автоматически повышается на 25% (но не выше 200 баллов).
- Прозрачность: Собеседования и конкурсы будут фиксироваться на видео, а записи будут храниться в течение года.
Какой формат поступления выберут абитуриенты
Главное изменение заключается в том, что классический формат оценивания через тесты не является обязательным для всех. Большинство поступающих будут проходить индивидуальное устное собеседование в своем учебном заведении.
Оно может охватывать один или два предмета, в зависимости от требований конкретного колледжа. Формат также определяет само заведение - с учетом безопасности и условий проведения.
В то же время для отдельных специальностей предусмотрены творческие конкурсы. Их перечень устанавливает Министерство образования и науки. Важно, что:
- программы таких конкурсов и критерии оценивания публикуют заранее;
- задания не могут выходить за пределы этих программ.
Мотивационное письмо - обязательно для всех
Независимо от формы поступления, все абитуриенты без исключения должны подать мотивационное письмо. Его рассматривают как на бюджет, так и на контракт.
Фактически это один из ключевых элементов отбора, который позволяет оценить заинтересованность поступающего и его понимание выбранной специальности.
Нужен ли НМТ
Для выпускников после 11 класса остается возможность не проходить собеседование, а подать результаты национального мультипредметного теста (НМТ). При этом принимаются сертификаты сразу за несколько лет - с 2023 по 2026. Конкурсный балл в таком случае определяют как средний результат всех предметов с дополнительным повышением, но он не может превышать максимально допустимый уровень.
Если же абитуриент решает не использовать НМТ, он проходит стандартную процедуру - собеседование или творческий конкурс и подает мотивационное письмо.
После 9 класса поступающих ждет собеседование или творческий конкурс. Также нужно подать мотивационное письмо.
Также поступающие с дипломом квалифицированного рабочего проходят аналогичную процедуру.
Отдельно предусмотрено, что все собеседования и творческие конкурсы фиксируются на видео. Эти записи хранятся минимум год, что должно обеспечить прозрачность процедуры.
Напомним, Порядок приема в учреждения профессионального предвысшего образования в 2026 году предусматривает ряд нововведений для абитуриентов. В частности, речь идет об ограничении количества поданных заявлений, а также обновленные сроки проведения вступительной кампании.
Кроме того, в МОН предлагают ввести для студентов университетов и колледжей обязательный курс "Основы национального сопротивления". Он предусматривает как теоретическую, так и практическую подготовку, включая занятия на полигонах, и должен сформировать навыки безопасности, выживания и защиты государства.