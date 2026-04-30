Поступление в колледжи 2026: кому позволят не сдавать тесты и как будет работать новая система

В 2026 году поступление в учреждения профессионального предвысшего образования (колледжи) будет происходить по обновленным правилам, которые делают акцент не столько на тестах, сколько на собеседованиях, творческих конкурсах и мотивации поступающего.

РБК-Украина со ссылкой на Освіта.ua рассказывает о формах конкурсного отбора для различных категорий поступающих согласно проекту Порядка приема.

Какой формат поступления выберут абитуриенты

Главное изменение заключается в том, что классический формат оценивания через тесты не является обязательным для всех. Большинство поступающих будут проходить индивидуальное устное собеседование в своем учебном заведении.

Оно может охватывать один или два предмета, в зависимости от требований конкретного колледжа. Формат также определяет само заведение - с учетом безопасности и условий проведения.

В то же время для отдельных специальностей предусмотрены творческие конкурсы. Их перечень устанавливает Министерство образования и науки. Важно, что:

программы таких конкурсов и критерии оценивания публикуют заранее;

задания не могут выходить за пределы этих программ.

Мотивационное письмо - обязательно для всех

Независимо от формы поступления, все абитуриенты без исключения должны подать мотивационное письмо. Его рассматривают как на бюджет, так и на контракт.

Фактически это один из ключевых элементов отбора, который позволяет оценить заинтересованность поступающего и его понимание выбранной специальности.

Нужен ли НМТ

Для выпускников после 11 класса остается возможность не проходить собеседование, а подать результаты национального мультипредметного теста (НМТ). При этом принимаются сертификаты сразу за несколько лет - с 2023 по 2026. Конкурсный балл в таком случае определяют как средний результат всех предметов с дополнительным повышением, но он не может превышать максимально допустимый уровень.

Если же абитуриент решает не использовать НМТ, он проходит стандартную процедуру - собеседование или творческий конкурс и подает мотивационное письмо.

После 9 класса поступающих ждет собеседование или творческий конкурс. Также нужно подать мотивационное письмо.

Также поступающие с дипломом квалифицированного рабочего проходят аналогичную процедуру.

Отдельно предусмотрено, что все собеседования и творческие конкурсы фиксируются на видео. Эти записи хранятся минимум год, что должно обеспечить прозрачность процедуры.