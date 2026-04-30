ua en ru
Чт, 30 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

Поступление в колледжи 2026: кому позволят не сдавать тесты и как будет работать новая система

12:06 30.04.2026 Чт
3 мин
Как результаты НМТ помогут при поступлении и кто сможет обойтись без тестирования?
aimg Татьяна Веремеева
Поступление в колледжи 2026: кому позволят не сдавать тесты и как будет работать новая система Фото: Поступление в колледжи в 2026 году (Getty Images)

В 2026 году поступление в учреждения профессионального предвысшего образования (колледжи) будет происходить по обновленным правилам, которые делают акцент не столько на тестах, сколько на собеседованиях, творческих конкурсах и мотивации поступающего.

РБК-Украина со ссылкой на Освіта.ua рассказывает о формах конкурсного отбора для различных категорий поступающих согласно проекту Порядка приема.

Главное:

  • Основа отбора: В 2026 году поступление в колледжи будет базироваться на индивидуальных собеседованиях, творческих конкурсах и обязательном мотивационном письме.
  • Для выпускников 9 классов: Отбор проходит в форме собеседований или творческих конкурсов вместе с рассмотрением мотивационного письма.
  • Для выпускников 11 классов: Можно выбирать между собеседованием и представлением результатов НМТ за 2023-2026 годы.
  • Бонус НМТ: При использовании сертификатов средний балл автоматически повышается на 25% (но не выше 200 баллов).
  • Прозрачность: Собеседования и конкурсы будут фиксироваться на видео, а записи будут храниться в течение года.

Какой формат поступления выберут абитуриенты

Главное изменение заключается в том, что классический формат оценивания через тесты не является обязательным для всех. Большинство поступающих будут проходить индивидуальное устное собеседование в своем учебном заведении.

Оно может охватывать один или два предмета, в зависимости от требований конкретного колледжа. Формат также определяет само заведение - с учетом безопасности и условий проведения.

В то же время для отдельных специальностей предусмотрены творческие конкурсы. Их перечень устанавливает Министерство образования и науки. Важно, что:

  • программы таких конкурсов и критерии оценивания публикуют заранее;
  • задания не могут выходить за пределы этих программ.

Мотивационное письмо - обязательно для всех

Независимо от формы поступления, все абитуриенты без исключения должны подать мотивационное письмо. Его рассматривают как на бюджет, так и на контракт.

Фактически это один из ключевых элементов отбора, который позволяет оценить заинтересованность поступающего и его понимание выбранной специальности.

Нужен ли НМТ

Для выпускников после 11 класса остается возможность не проходить собеседование, а подать результаты национального мультипредметного теста (НМТ). При этом принимаются сертификаты сразу за несколько лет - с 2023 по 2026. Конкурсный балл в таком случае определяют как средний результат всех предметов с дополнительным повышением, но он не может превышать максимально допустимый уровень.

Если же абитуриент решает не использовать НМТ, он проходит стандартную процедуру - собеседование или творческий конкурс и подает мотивационное письмо.

После 9 класса поступающих ждет собеседование или творческий конкурс. Также нужно подать мотивационное письмо.

Также поступающие с дипломом квалифицированного рабочего проходят аналогичную процедуру.

Отдельно предусмотрено, что все собеседования и творческие конкурсы фиксируются на видео. Эти записи хранятся минимум год, что должно обеспечить прозрачность процедуры.

Напомним, Порядок приема в учреждения профессионального предвысшего образования в 2026 году предусматривает ряд нововведений для абитуриентов. В частности, речь идет об ограничении количества поданных заявлений, а также обновленные сроки проведения вступительной кампании.

Кроме того, в МОН предлагают ввести для студентов университетов и колледжей обязательный курс "Основы национального сопротивления". Он предусматривает как теоретическую, так и практическую подготовку, включая занятия на полигонах, и должен сформировать навыки безопасности, выживания и защиты государства.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вступительная кампания Колледж Образование в Украине
Новости
Военные на передовой будут не более 2 месяцев: Сырский подписал приказ о ротации
Аналитика
