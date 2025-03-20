Потрібно допомогти Україні стати членом ЄС найпізніше до 2030 року, - прем'єр Фінляндії
Фінляндія вважає, що Україна потрібно допомогти якомога швидше стати членом ЄС. Найпізніший термін для членства України до 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Фінляндії Петтері Орпо, якого цитує The Guardian.
Він наголосив, що Росія є і буде постійною загрозою для ЄС і Європи. Тому метою для Європи має бути створення "європейського стовпа НАТО якомога сильнішим і менш залежним від інших".
"Це дуже амбітна мета, але ми повинні почати прямо зараз", - підкреслив Орпо.
Прем'єр Фінляндії, який вчора, 19 березня, зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським також наголосив, що українці "дійсно хочуть бути членом ЄС, вони хочуть бути одним з нас".
"Саме тому ми повинні допомогти їм, підтримати їх на шляху до членства якнайшвидше, найпізніше до 2030 року", - заявив прем'єр.
Зеленський їздив до Фінляндії
Нагадаємо, 18 березня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський прибув до Фінляндії. Під час перебування він провів зустрічі з керівництвом країни, зокрема з президентом Александром Стуббом та прем'єр-міністром Петтері Орпо.
Окрім цього, Зеленський поспілкувався зі студентами та викладачами Гельсінського університету та Університету Тампере. Разом з президентом Стуббом він також відвідав найбільше укриття в Гельсінкі, розраховане на 6 тисяч осіб.
Вже сьогодні, 20 березня, Зеленський приїхав до Норвегії, де також проведе низку зустрічей.
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