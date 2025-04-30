Коли Україна вступить до ЄС: що каже посол Матернова про терміни та умови

Україна все ще може стати членом Європейського Союзу до 2030 року, якщо збережеться нинішній темп підготовки до вступу.

Про це у бліц-інтерв'ю РБК-Україна розповіла посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

Чи зможе Україна стати членом ЄС до 2030 року

Матернова нагадала, що президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн уже озвучувала 2030 рік як реалістичну мету. Проте попередила, що процес не буде легким.

"Якщо нинішній темп підготовки збережеться, то це - все ще реалістична мета. Але хочу підкреслити: будуть проблеми, затримки, відхилення від маршруту. Для нас, хто працює всередині системи, це не так вже й лякає - така вже природа цього процесу. Так, іноді буває складно. Це трапляється", - сказала вона

Посол додала, що в процесі розширення ЄС часто виникають труднощі.

"У випадку з розширенням, як і в багатьох інших політиках, потрібен час, щоб дійти згоди, але зазвичай ми її досягаємо", - зазначила Матернова.

Як оцінюється темп переговорів

Матернова вважає, що Україна активно продовжує технічну підготовку до вступу в Європейський Союз.

"Ми досі дуже активно працюємо над оцінками та технічною підготовкою - і це дуже добре. Тобто, вся клопітка і технічно складна робота триває. Ми вже готуємо перші чернетки наступного звіту про розширення, який має з’явитися восени. Обговорення щодо кластерів відбуваються, триває скринінг, підготовка до відкриття", - сказала дипломатка.

Вона також наголосила на важливості неперервності цього процесу:

"Паралельно триває робота над реформами. Зараз ми маємо невелике зволікання в Раді, але я впевнена, що на наступних пленарних засіданнях справи зрушать. Це важливо - щоб копітка, складна і ресурсозатратна робота тривала, водночас із політичними дебатами", - відповіла посол.

Україну та Молдову можуть "розділити" на шляху до ЄС

Вона також прокоментувала дискусії навколо можливого розділення євроінтеграційного курсу України та Молдови, а також реакцію української влади на такі припущення.

"Я вважаю, що слова комісарки були дещо вирвані з контексту, оскільки вона не говорила про підготовку чи розгляд такого варіанту, а лише зазначила, що не можна виключати такої можливості - а це велика різниця. Я розумію реакцію віцепрем’єрки (Ольги Стефанішиної, - ред.) - якби я була на її місці, теж би так відреагувала", - зазначила Матернова.

За її словами, обговорення щодо євроінтеграції тривають у багатьох площинах.

"Обговорення тривають - між ЄС і Україною, Україною та Угорщиною, Угорщиною та ЄС, а також між країнами-членами ЄС. Усе це ще відбувається. Ми точно не перебуваємо в точці неминучого "роз’єднання" - абсолютно ні. І, на мою думку, немає причин для паніки", - запевнила вона.

Посол наголосила, що технічно "розділення" України та Молдови можливе, оскільки кожна країна оцінюється окремо, але це не означає, що ЄС має відповідні плани чи наміри.

"Хочу також наголосити, що остаточне рішення буде залежати від країн-членів ЄС і має ухвалюватися одностайно. Але знову ж таки - поки не варто робити остаточних висновків. Ми ще далеко від того моменту. Як я вже не раз казала, процес ухвалення рішень в ЄС іноді повільний, іноді складний, але я переконана, що ми врешті-решт дійдемо до правильного рішення щодо України", - сказала вона.

Чи вдасться зняти вето Угорщини на відкриття переговорних кластерів

Дипломатка також прокоментувала поточну ситуацію з відкриттям переговорних кластерів у межах процесу вступу України до ЄС. За її словами, мета відкрити всі шість переговорних кластерів (які охоплюють 33 з 35 розділів переговорного досьє) залишається актуальною, зокрема - і на 2025 рік.

"Важко спекулювати щодо термінів, особливо коли йдеться навіть не про кінцевий вступ до ЄС. На це я ще наважувалася прогнозувати дату до кінця десятиліття. Але думаю, що ми просто маємо дочекатися розвитку подій у найближчі кілька тижнів, щоб побачити, що буде далі", - зазначила дипломатка.

У відповідь на запитання про можливість зняти блокування з боку Угорщини, Матернова висловила обережний оптимізм: "Я на це сподіваюся".