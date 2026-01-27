Вступ в ЄС у 2027 році: чому Литва може стати ключовою для України
Головування Литви у Раді Європейського Союзу в першій половині 2027 року може мати ключове значення для євроінтеграції України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю "Європейській правді".
За його словами, 2027 рік як орієнтир вступу України до ЄС, згаданий у так званому "плані з 20 пунктів", є узгодженим із європейськими партнерами, навіть якщо сам документ має "американське" походження.
Узгодження з Європою та обережність щодо дат
Сибіга наголосив, що в документі не може бути положень, які не погоджені з Європейським Союзом. Водночас міністр підкреслив, що для України принципово важливо розуміти часові рамки вступу до ЄС, хоча конкретна дата залишається складним питанням.
Він зазначив, що в європейських столицях існує підтримка членства України загалом, однак щодо конкретного року вступу звучать різні позиції.
Тому особисто я дуже обережний, і зверніть увагу, я не називаю жодної дати. Бо важливо також не створювати надмірних очікувань. Але я точно бачу реалістичні часові рамки нашого вступу", – зазначив очільник МЗС.
Робота з майбутніми головуваннями в ЄС
Він заявив, що Україна вже активно співпрацює не лише з чинним кіпрським головуванням у Раді ЄС, а й з наступними - ірландським та литовським.
"Ми дуже хочемо, щоб литовське головування в ЄС стало історичним - а воно, нагадаю, розпочинається в першій половині 2027 року", - сказав він.
ЄС зацікавлений у членстві України
Сибіга також зазначив, що Європейський Союз зацікавлений у якнайшвидшому вступі України, адже членство є не лише гарантією безпеки для Києва, а й чинником посилення конкурентоспроможності та безпеки самого ЄС. За його словами, це усвідомлення вже присутнє серед європейських партнерів.
Вступ України до ЄС
Мирний план США передбачає прискорене приєднання України до Європейського Союзу - не пізніше 2027 року. У Вашингтоні переконані, що зможуть подолати спротив Угорщини та інших країн, які критично ставляться до такого кроку.
Водночас перспектива швидкого вступу України до ЄС залишається предметом дискусій. Як зазначає Reuters, у самому Євросоюзі вважають, що членство до 2027 року наразі виглядає малоймовірним, оскільки Україна офіційно ще не завершила жодного з 36 етапів переговорного процесу.
Разом із тим єврокомісар з питань розширення Марта Кос позитивно оцінила прогрес України у впровадженні необхідних для вступу реформ, наголосивши на важливості якнайшвидшого приєднання до ЄС.
Крім того, за даними Financial Times, у ЄС обговорюють можливість надання Україні членства з обмеженим обсягом прав. Паралельно президент Сербії Александр Вучич заявив, що прискорений вступ України до Євросоюзу з 1 січня 2027 року є складовою ширшого плану завершення війни.