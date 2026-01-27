Вступ в ЄС у 2027 році: чому Литва може стати ключовою для України

Головування Литви у Раді Європейського Союзу в першій половині 2027 року може мати ключове значення для євроінтеграції України.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю "Європейській правді" .

За його словами, 2027 рік як орієнтир вступу України до ЄС, згаданий у так званому "плані з 20 пунктів", є узгодженим із європейськими партнерами, навіть якщо сам документ має "американське" походження.

Узгодження з Європою та обережність щодо дат

Сибіга наголосив, що в документі не може бути положень, які не погоджені з Європейським Союзом. Водночас міністр підкреслив, що для України принципово важливо розуміти часові рамки вступу до ЄС, хоча конкретна дата залишається складним питанням.

Він зазначив, що в європейських столицях існує підтримка членства України загалом, однак щодо конкретного року вступу звучать різні позиції.

Тому особисто я дуже обережний, і зверніть увагу, я не називаю жодної дати. Бо важливо також не створювати надмірних очікувань. Але я точно бачу реалістичні часові рамки нашого вступу", – зазначив очільник МЗС.

Робота з майбутніми головуваннями в ЄС

Він заявив, що Україна вже активно співпрацює не лише з чинним кіпрським головуванням у Раді ЄС, а й з наступними - ірландським та литовським.

"Ми дуже хочемо, щоб литовське головування в ЄС стало історичним - а воно, нагадаю, розпочинається в першій половині 2027 року", - сказав він.

ЄС зацікавлений у членстві України

Сибіга також зазначив, що Європейський Союз зацікавлений у якнайшвидшому вступі України, адже членство є не лише гарантією безпеки для Києва, а й чинником посилення конкурентоспроможності та безпеки самого ЄС. За його словами, це усвідомлення вже присутнє серед європейських партнерів.